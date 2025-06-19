Роль долара скорочується: Лагард назвала три умови для зміцнення євро як резервної валюти

Євро залишається другою за величиною резервною валютою у світі, займаючи близько 20% ринку. Проте, для подальшого посилення його ролі необхідне виконання трьох ключових передумов: геополітичних, економічних та правових. Про це заявила президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард під час IX Щорічної дослідницької конференції центробанків України та Польщі, повідомляє Укрінформ.

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Долар втрачає позиції

За словами Лагард, євро посідає друге місце серед резервних валют у світі, якщо не враховувати золото, вартість якого суттєво зросла для центральних банків на тлі нинішньої невизначеності.

«Основною резервною валютою є долар. І його роль з часом трохи зменшується. Це вже не 58% банківських резервів. Майбутнє покаже, але я не думаю, що ця ситуація зміниться дуже швидко», — зазначила очільниця ЄЦБ.

Три стовпи для статусу резервної валюти

Лагард назвала три фундаментальні передумови, які необхідні будь-якій валюті для претендування на статус міжнародної резервної:

Геополітична передумова . Країна або блок країн повинні продемонструвати себе як надійний торговельний партнер. Наразі Європа має 72 двосторонні торгові договори з країнами світу, що становить 40% міжнародної торгівлі. Крім того, необхідна здатність себе захищати, і над цим активно працюють деякі країни, зокрема Німеччина.

. Країна або блок країн повинні продемонструвати себе як надійний торговельний партнер. Наразі Європа має 72 двосторонні торгові договори з країнами світу, що становить 40% міжнародної торгівлі. Крім того, необхідна здатність себе захищати, і над цим активно працюють деякі країни, зокрема Німеччина. Економічна міць . Валюта потребує привабливості для інвестицій, надійної фіскальної політики та спроможності залучати капітал.

. Валюта потребує привабливості для інвестицій, надійної фіскальної політики та спроможності залучати капітал. Правова передумова (Довіра). Це впевненість економічних агентів у валюті та їхня готовність виконувати правила міжнародного валютного порядку.

«Якщо ми підписуємо контракт, цей контракт повинен виконуватися і підтримуватися нашими судами. Це три стовпи, які необхідні для будь-якої валюти, щоб претендувати на статус резервної валюти», — підсумувала Лагард.