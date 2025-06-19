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19 червня 2025, 18:06

Роль долара скорочується: Лагард назвала три умови для зміцнення євро як резервної валюти

Євро залишається другою за величиною резервною валютою у світі, займаючи близько 20% ринку. Проте, для подальшого посилення його ролі необхідне виконання трьох ключових передумов: геополітичних, економічних та правових. Про це заявила президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард під час IX Щорічної дослідницької конференції центробанків України та Польщі, повідомляє Укрінформ.

Євро залишається другою за величиною резервною валютою у світі, займаючи близько 20% ринку.
Фото: facebook.com/christinelagarde

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Долар втрачає позиції

За словами Лагард, євро посідає друге місце серед резервних валют у світі, якщо не враховувати золото, вартість якого суттєво зросла для центральних банків на тлі нинішньої невизначеності.

«Основною резервною валютою є долар. І його роль з часом трохи зменшується. Це вже не 58% банківських резервів. Майбутнє покаже, але я не думаю, що ця ситуація зміниться дуже швидко», — зазначила очільниця ЄЦБ.

Три стовпи для статусу резервної валюти

Лагард назвала три фундаментальні передумови, які необхідні будь-якій валюті для претендування на статус міжнародної резервної:

  • Геополітична передумова. Країна або блок країн повинні продемонструвати себе як надійний торговельний партнер. Наразі Європа має 72 двосторонні торгові договори з країнами світу, що становить 40% міжнародної торгівлі. Крім того, необхідна здатність себе захищати, і над цим активно працюють деякі країни, зокрема Німеччина.
  • Економічна міць. Валюта потребує привабливості для інвестицій, надійної фіскальної політики та спроможності залучати капітал.
  • Правова передумова (Довіра). Це впевненість економічних агентів у валюті та їхня готовність виконувати правила міжнародного валютного порядку.

«Якщо ми підписуємо контракт, цей контракт повинен виконуватися і підтримуватися нашими судами. Це три стовпи, які необхідні для будь-якої валюти, щоб претендувати на статус резервної валюти», — підсумувала Лагард.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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