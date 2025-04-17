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17 квітня 2025, 15:24

ЦБ Туреччини підвищив ставку до 46%

Комітет із грошово-кредитної політики Центрального банку Турецької Республіки за підсумками засідання 17 квітня підвищив ключову процентну ставку до 46%.

Комітет із грошово-кредитної політики Центрального банку Турецької Республіки за підсумками засідання 17 квітня підвищив ключову процентну ставку до 46%.► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниПідвищення ставкиРішення ухвалене на тлі волатильності, що зберігається на фінансовому ринку, викликаної внутрішньою політичною нестабільністю і зовнішньоекономічними ризиками.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Підвищення ставки

Рішення ухвалене на тлі волатильності, що зберігається на фінансовому ринку, викликаної внутрішньою політичною нестабільністю і зовнішньоекономічними ризиками. Ставку овернайт-кредитування піднято з 46% до 49%.

Аналітики, опитані Bloomberg, очікували, що регулятор збереже ставку на рівні 42,5%. На трьох попередніх засіданнях ставка падала на 250 базисних пунктів щоразу: у грудні з 50% до 47,5%, у січні до 45% та у березні до 42,5%.

Нагадаємо

Після арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу 19 березня, який є основним опонентом президента Реджепа Тайіпа Ердогана на виборах, турецький регулятор витратив близько $50 млрд із резервів у спробі стабілізувати курс національної валюти. У день арешту ліра різко ослабла, втративши майже 12% і досягнувши історичного мінімуму — 41,1 ліри за долар.

За оцінками Bloomberg, за три дні — з 19 по 21 березня — валютні резерви Туреччини скоротилися на $26,6 млрд, до $32,4 млрд на кінець тижня.

Додатковий тиск на ринок чинили зовнішні чинники, включаючи зміни торгової політики США та введення президентом США торгових мит. Це спровокувало обвал фондового індексу Borsa Istanbul 100 на 7% та автоматичне призупинення торгів на біржі.

На думку економіста Bloomberg Economics Сельви Бахар Базікі, активне використання резервів послаблює фінансову стійкість ЦБ і може посилити тиск на ліру з боку внутрішніх інвесторів. У короткостроковій перспективі це може призвести до посилення фінансових умов та можливого розширення процентного коридору.

У березні Ц Б Туреччини також провів позачергове засідання, на якому ставку овернайт-кредитування було підвищено до 46%, тоді як ключова ставка та ставка за депозитами залишилися без змін. Регулятор пояснив це необхідністю реагувати на інфляційні ризики, посилені ринковою нестабільністю.

Пізніше, 24 березня, ЦБ заборонив короткий продаж акцій та послабив обмеження на зворотний викуп паперів з метою стабілізації після падіння індексу Borsa Istanbul 100.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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