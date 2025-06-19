Платина подорожчала до максимуму за 10 років

Платина подорожчала до максимуму більш ніж за десятиліття через сплеск попиту на тлі недостатнього постачання металу. Про це пише Bloomberg.

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Як змінилися ціни

Спотові ціни зросли більш ніж на 2% — до $1350,17 за унцію, що є максимальним рівнем із вересня 2014 року.

З початку поточного року платина збільшила ціну понад 45%. «Бичий» тренд обумовлений значним дефіцитом пропозиції металу на ринку, а також тим, що виробники ювелірних виробів нарощують запаси, повідомляє Trading Economics.

Експерти також вказують на зростання попиту з боку азійських покупців, особливо з Китаю та Індії.

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Причина зростання цін

Ескалація напруженості на Близькому Сході також спонукала покупки платини, яка використовується інвесторами як безпечний актив поряд з іншими дорогоцінними металами.

Однак, деякі аналітики висловлюють сумніви, що ралі буде тривалим. Так, Goldman Sachs очікує на повернення цін у район $800−1150 за унцію, що є торговим діапазоном останнього десятиліття.

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