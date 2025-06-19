 В США минулого року щодня з'являлося понад 1000 нових мільйонерів — звіт UBS

Згідно зі звітом швейцарського банку UBS, опублікованим у середу, 18 червня, минулого року в США зросла кількість доларових мільйонерів: понад 379 тисяч осіб стали новими доларовими мільйонерами, що становить понад 1000 на день. Про це пише Reuters.

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Зростання світового багатства

Згідно зі звітом UBS за 2025 рік, чистий капітал приватних осіб зріс на 4,6% у всьому світі та на понад 11% в Америці завдяки стабільному долару США та оптимістичним фінансовим ринкам. У 2024 році на Сполучені Штати припадало майже 40% світових мільйонерів.

У 2023 році Європа, Близький Схід та Африка очолили відновлення світового багатства після спаду у 2022 році.

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Китай, який у звіті визначено як материковий Китай, Гонконг і Тайвань, минулого року лідирував за кількістю осіб із чистим капіталом від 100 000 до 1 мільйона доларів, що становило 28,2%, далі йдуть Західна Європа з 25,4% і Північна Америка з 20,9%.

Однак більшість людей у ​​всьому світі перебували нижче цього порогу, причому понад 80% дорослих у вибірці UBS мали чистий капітал менш як 100 000 доларів. Загалом, близько 1,6% зареєстрували чистий капітал у розмірі 1 мільйон доларів або більше, йдеться у звіті.

Швейцарський банк прогнозує подальше зростання середнього багатства на дорослу людину протягом наступних п'яти років, на чолі зі Сполученими Штатами та, меншою мірою, Китаєм.