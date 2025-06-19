 В США минулого року щодня з'являлося понад 1000 нових мільйонерів — звіт UBS

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 червня 2025, 10:10

 В США минулого року щодня з'являлося понад 1000 нових мільйонерів — звіт UBS

Згідно зі звітом швейцарського банку UBS, опублікованим у середу, 18 червня, минулого року в США зросла кількість доларових мільйонерів: понад 379 тисяч осіб стали новими доларовими мільйонерами, що становить понад 1000 на день. Про це пише Reuters.

Згідно зі звітом швейцарського банку UBS, опублікованим у середу, 18 червня, минулого року в США зросла кількість доларових мільйонерів: понад 379 тисяч осіб стали новими доларовими мільйонерами, що становить понад 1000 на день.
Фото: depositphotos

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зростання світового багатства

Згідно зі звітом UBS за 2025 рік, чистий капітал приватних осіб зріс на 4,6% у всьому світі та на понад 11% в Америці завдяки стабільному долару США та оптимістичним фінансовим ринкам. У 2024 році на Сполучені Штати припадало майже 40% світових мільйонерів.

У 2023 році Європа, Близький Схід та Африка очолили відновлення світового багатства після спаду у 2022 році.

Читайте також: Понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами — Гетманцев

Китай, який у звіті визначено як материковий Китай, Гонконг і Тайвань, минулого року лідирував за кількістю осіб із чистим капіталом від 100 000 до 1 мільйона доларів, що становило 28,2%, далі йдуть Західна Європа з 25,4% і Північна Америка з 20,9%.

Однак більшість людей у ​​всьому світі перебували нижче цього порогу, причому понад 80% дорослих у вибірці UBS мали чистий капітал менш як 100 000 доларів. Загалом, близько 1,6% зареєстрували чистий капітал у розмірі 1 мільйон доларів або більше, йдеться у звіті.

Швейцарський банк прогнозує подальше зростання середнього багатства на дорослу людину протягом наступних п'яти років, на чолі зі Сполученими Штатами та, меншою мірою, Китаєм.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
19 червня 2025, 11:02
#
Нічого собі скільки в них тцкшників (навіяно сусідньою темою про українських міліонерів)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами