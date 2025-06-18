OpenAI отримала контракт від Пентагону на $200 мільйонів на постачання інструментів ШІ

Міністерство оборони США уклало з компанією OpenAI контракт на суму до $200 млн на розробку прототипів штучного інтелекту. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону від 16 червня.

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Проєкт охоплює ключові завдання в оборонній та адміністративній сферах. Роботи відбуватимуться в окрузі Колумбія, завершення очікується в липні 2026 року.

Контракт став частиною нової ініціативи OpenAI for Government, спрямованої на інтеграцію передових ШІ-інструментів у роботу державних установ. Компанія підкреслила, що надаватиме підтримку держслужбовцям, допомагаючи їм підвищувати ефективність і скорочувати рутинні процеси.

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OpenAI планує надати Пентагону доступ до своїх найпотужніших моделей, включно з ChatGPT Enterprise і ChatGPT Gov, у безпечних середовищах. Також передбачена робота над кастомізованими рішеннями для потреб національної безпеки та супровід пілотних запусків.

Пентагон розраховує застосувати напрацювання OpenAI для автоматизації бюрократичних процесів, поліпшення доступу військовослужбовців до медицини, аналізу закупівель і кіберзахисту. Усі кейси відповідатимуть внутрішній політиці використання ШІ від OpenAI й вимогам конфіденційності.

За словами представників компанії, проєкт із Пентагоном демонструє зростаючий інтерес держорганів до використання ШІ в управлінні.

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До цього OpenAI вже співпрацювала з NASA, NIH, Мінфіном і лабораторіями нацбезпеки США, включно з Лос-Аламосом і Лівермором.