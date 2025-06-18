Європарламент схвалив продовження «транспортного безвізу» з Україною: нові правила для перевізників

Європейський парламент вчетверте з початку повномасштабного вторгнення росії продовжив дію угоди про «транспортний безвіз» з Україною до кінця 2025 року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Це рішення означає, що українським перевізникам і надалі не потрібні будуть спеціальні дозволи.

Рішення про продовження угоди підтримали 488 євродепутатів на пленарному засіданні в Страсбурзі. Проти висловились 137, а ще 34 утримались.

Нові правила

На сайті Європарламенту зазначається, що нові правила для українських перевізників передбачають деякі зміни:

всі українські водії, які здійснюють міжнародні перевезення, повинні мати при собі документи, що підтверджують легальність поїздки. Зокрема, має бути вказано, що навіть порожній транспорт рухається в межах транзитного або двостороннього маршруту;

на лобовому склі транспортного засобу обов'язково має бути спеціальна наліпка, яка засвідчує, що автомобіль підпадає під дію нової угоди. Її відсутність може призвести до штрафу або заборони на в'їзд;

в угоду також додали поняття «захисного застереження». Це надає можливість тимчасово призупиняти дію угоди в окремих регіонах ЄС, якщо будуть зафіксовані серйозні порушення на місцевому ринку перевезень, спричинені цією угодою.

Тепер, коли Європарламент дав свою згоду, угоду про автомобільні перевезення між ЄС та Україною буде передано до Ради ЄС для остаточного затвердження.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ЄС продовжив «торговельний безвіз» для заліза та сталі з України на три роки.