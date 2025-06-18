«Посол Данії радить Україні готувати бізнес до жорсткої конкуренції в ЄС»

Посол Данії Оле Егберг Міккельсен наголошує на важливості економічної підготовки України до вступу в Європейський Союз. Дипломат радить українському бізнесу готуватися до запеклої конкуренції на внутрішньому ринку ЄС. Про це він заявив на форумі «Крізь реформи до зірок», повідомляє Укрінформ.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Жорстка конкуренція

Міккельсен закликав Україну зосередитися не лише на політичних Копенгагенських критеріях ЄС, а й на економічних вимогах. Він уточнив, що економічні критерії, по суті, вимагають від країни-кандидата здатності витримувати конкуренцію на величезному внутрішньому ринку Євросоюзу.

«На велетенському ринку на майже 300 мільйонів людей в усіх секторах точиться запекла конкуренція. І під час попереднього великого розширення ми спостерігали, що не всі нові члени підготували свій приватний сектор до неї», — зазначив посол.

Приклад Польщі

Як приклад, дипломат навів ситуацію з Польщею після її вступу до ЄС. За його словами, ефективні данські, німецькі та французькі бізнеси у сфері роздрібної торгівлі «змели польських ритейлерів з ринку».

«Робіть усе можливе для підготовки вашого приватного сектору до цієї жорсткої конкуренції, з якою він зіткнеться. Ми готові допомогти в цьому процесі, який піде Україні на користь», — порадив Міккельсен.

Посол також додав, що перед великим розширенням ЄС у 2004 році існували «катастрофічні сценарії», наприклад, про те, що польські фермери знищать данську аграрну сферу. Проте, зрештою, для всіх проблемних питань були знайдені рішення, і вступ нових країн виявився великим успіхом для Європейського Союзу.