Посол Данії Оле Егберг Міккельсен наголошує на важливості економічної підготовки України до вступу в Європейський Союз. Дипломат радить українському бізнесу готуватися до запеклої конкуренції на внутрішньому ринку ЄС. Про це він заявив на форумі «Крізь реформи до зірок», повідомляє Укрінформ.
Посол Данії радить Україні готувати бізнес до жорсткої конкуренції в ЄС
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Жорстка конкуренція
Міккельсен закликав Україну зосередитися не лише на політичних Копенгагенських критеріях ЄС, а й на економічних вимогах. Він уточнив, що економічні критерії, по суті, вимагають від країни-кандидата здатності витримувати конкуренцію на величезному внутрішньому ринку Євросоюзу.
«На велетенському ринку на майже 300 мільйонів людей в усіх секторах точиться запекла конкуренція. І під час попереднього великого розширення ми спостерігали, що не всі нові члени підготували свій приватний сектор до неї», — зазначив посол.
Приклад Польщі
Як приклад, дипломат навів ситуацію з Польщею після її вступу до ЄС. За його словами, ефективні данські, німецькі та французькі бізнеси у сфері роздрібної торгівлі «змели польських ритейлерів з ринку».
«Робіть усе можливе для підготовки вашого приватного сектору до цієї жорсткої конкуренції, з якою він зіткнеться. Ми готові допомогти в цьому процесі, який піде Україні на користь», — порадив Міккельсен.
Посол також додав, що перед великим розширенням ЄС у 2004 році існували «катастрофічні сценарії», наприклад, про те, що польські фермери знищать данську аграрну сферу. Проте, зрештою, для всіх проблемних питань були знайдені рішення, і вступ нових країн виявився великим успіхом для Європейського Союзу.
Коментарі - 3
«На велетенському ринку на майже 300 мільйонів людей в усіх секторах точиться запекла конкуренція.»
Коли польські фермери замість того, щоб працювати і виготовляти більше продукції, збираються на кордоні України і Польщі, щоб блокувати пункти пропуску і скиглити до влади, щоб обмежити допуск української продукції на ринок ЄС, котру українські фермери зібрали, бо віддають перевагу роботі, а не скигленню і мітингам на кордоні, це вже конкуренція по європейськи чи ще ні?
Так всі вже бачили, як польські фермери сльозами обливалися на кордоні, щоб не пускати українську продукцію до ЄС)))
Польські фермери можуть тільки на кордоні блокувати вантажівки з товарами і розсипати зерно, котре лише транзитом через Польщу їде до ЄС.