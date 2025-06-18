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18 червня 2025, 14:48

АРМА очікує перезавантаження: новий закон розблокує 600 мільйонів євро допомоги від ЄС

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 12374-д про реформу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 12374-д про реформу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Фото: facebook.com/arma.gov.ua

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«За» проголосували 253 народні депутати.

Закон передбачає комплексне оновлення роботи АРМА. Це включає нові вимоги до керівництва та запровадження прозорих механізмів управління арештованими активами.

Очікується, що ухвалення цього закону дозволить Україні розблокувати близько 600 млн євро фінансової допомоги від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

За словами Железняка, закон містить:

  • нові вимоги до голови АРМА;
  • конкурсну процедуру добору за участі міжнародних експертів;
  • прозорий механізм управління арештованими активами;
  • контроль за переданням активів.

Одна зі співавторок документа, народна депутатка Анастасія Радіна заявила, що ухвалення закону є стартом реформи АРМА і відкриває шлях до значної фінансової підтримки з боку ЄС.

«Законопроєкт включає довгоочікуваний незалежний аудит АРМА, прозору процедуру добору керівника за участі міжнародних партнерів, а також не менш важливу складову — нову прозору процедуру обрання управителя арештованими активами, що значно ускладнить можливість органу діяти на користь приватних, а не суспільних інтересів», — написала вона у Facebook.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
neverice
neverice
18 червня 2025, 14:52
#
Який все ж таки корисний шлях до ЄС. Завдяки цьому йде постійний контроль над нашими діячами, та вельми дієвий засіб примушувати їх до реформ. Правильних реформ.
Тобто, задовго до вступу до ЄС ми вже отримуємо плюшки. І гроші, і правильні реформи.
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