АРМА очікує перезавантаження: новий закон розблокує 600 мільйонів євро допомоги від ЄС

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 12374-д про реформу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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«За» проголосували 253 народні депутати.

Закон передбачає комплексне оновлення роботи АРМА. Це включає нові вимоги до керівництва та запровадження прозорих механізмів управління арештованими активами.

Очікується, що ухвалення цього закону дозволить Україні розблокувати близько 600 млн євро фінансової допомоги від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

За словами Железняка, закон містить:

нові вимоги до голови АРМА;

конкурсну процедуру добору за участі міжнародних експертів;

прозорий механізм управління арештованими активами;

контроль за переданням активів.

Одна зі співавторок документа, народна депутатка Анастасія Радіна заявила, що ухвалення закону є стартом реформи АРМА і відкриває шлях до значної фінансової підтримки з боку ЄС.

«Законопроєкт включає довгоочікуваний незалежний аудит АРМА, прозору процедуру добору керівника за участі міжнародних партнерів, а також не менш важливу складову — нову прозору процедуру обрання управителя арештованими активами, що значно ускладнить можливість органу діяти на користь приватних, а не суспільних інтересів», — написала вона у Facebook.