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18 червня 2025, 13:03

Єврокомісія представила план повної відмови від російського газу та нафти до кінця 2027 року

Європейська Комісія представила план поступової та повної відмови від імпорту російського газу та нафти до країн Європейського Союзу до кінця 2027 року.

Європейська Комісія представила план поступової та повної відмови від імпорту російського газу та нафти до країн Європейського Союзу до кінця 2027 року.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗазначається, що ця ініціатива спрямована на посилення енергетичної незалежності ЄС, підвищення безпеки енергопостачання та покращення загальної конкурентоспроможності Євросоюзу.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що ця ініціатива спрямована на посилення енергетичної незалежності ЄС, підвищення безпеки енергопостачання та покращення загальної конкурентоспроможності Євросоюзу.

Пропозиція є частиною дорожньої карти REPowerEU, яка окреслює стратегію ЄС щодо повного виведення російських нафти, газу та ядерної енергії з ринків ЄС.

Ключові заходи

  • Основні заходи, передбачені планом, включають:
  • Заборону нових контрактів на російський газ з 1 січня 2026 року.
  • Припинення імпорту за існуючими короткостроковими контрактами до 17 червня 2026 року.
  • Зупинку імпорту за довгостроковими контрактами до кінця 2027 року.
  • Виняток зроблено для короткострокових контрактів на трубопровідний газ, що постачається до країн, які не мають виходу до моря, і пов'язані з довгостроковими контрактами. Їх буде дозволено до кінця 2027 року.

Країни ЄС, які все ще імпортують російську нафту, повинні будуть підготувати плани диверсифікації, щоб повністю припинити весь імпорт нафти до кінця 2027 року.

Єврокомісія вважає, що поступова відмова від російських енергоресурсів є реальною завдяки наявності у ЄС достатньої кількості альтернативних постачальників на світовому газовому ринку, добре взаємопов'язаному газовому ринку всередині Союзу та доступності необхідної імпортної інфраструктури.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Я_ __
Я_ __
18 червня 2025, 13:23
#
«Єврокомісія представила план повної відмови від російського газу та нафти до кінця 2027 року»

Це добре, але є один нюанс

Мова саме про кацапську нафту і газ при поставках виключно з кацапстану
Чи мова взагалі в принципі за походження газу і нафти з кацапстану

Бо в другому випадку — це вдарить по економіці кацапстану, а в першому випадку кацапстан відкриває через умовний десяток підставних компаній, якусь фірму в умовному Казахстані, чи Китаї, чи де завгодно, і через цю підставну фірму проганяє нафту і газ не як кацапсьці, а як умовно Зімбабвійські і тоді по паперах це не кацапська нафта і газ, але прибуток з цього отримує кацапстан, тоді такі «санкції» не матимуть взагалі ніякого сенсу.
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neverice
neverice
18 червня 2025, 13:45
#
Не зовсім, у випадку «непрямих» поставок значно складніше маніпулювати. Бо майже всі контракти росії — це міжурядові «пакетні» договори, спільні інфраструктурні проекти, труби та інвестиції. Іншими словами — багато грошей, впливу та корупції навколо.
Прокладка, яка продає російську нафту все ще буде приносити частину грошей росії, але позбавить впливу. Та і об'єми колишніми вже не будуть. Країни ЄС зазвичай доволі скрупульозні в плані дотримання законів.
Тож, обидва варіанти матимуть суттєвий ефект на доходи і головне — вплив росії в ЄС. Звісно, перший варіант сильніший.
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