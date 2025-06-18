«Єврокомісія представила план повної відмови від російського газу та нафти до кінця 2027 року»

Європейська Комісія представила план поступової та повної відмови від імпорту російського газу та нафти до країн Європейського Союзу до кінця 2027 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що ця ініціатива спрямована на посилення енергетичної незалежності ЄС, підвищення безпеки енергопостачання та покращення загальної конкурентоспроможності Євросоюзу.

Пропозиція є частиною дорожньої карти REPowerEU, яка окреслює стратегію ЄС щодо повного виведення російських нафти, газу та ядерної енергії з ринків ЄС.

Ключові заходи

Основні заходи, передбачені планом, включають:

Заборону нових контрактів на російський газ з 1 січня 2026 року.

Припинення імпорту за існуючими короткостроковими контрактами до 17 червня 2026 року.

Зупинку імпорту за довгостроковими контрактами до кінця 2027 року.

Виняток зроблено для короткострокових контрактів на трубопровідний газ, що постачається до країн, які не мають виходу до моря, і пов'язані з довгостроковими контрактами. Їх буде дозволено до кінця 2027 року.

Країни ЄС, які все ще імпортують російську нафту, повинні будуть підготувати плани диверсифікації, щоб повністю припинити весь імпорт нафти до кінця 2027 року.

Єврокомісія вважає, що поступова відмова від російських енергоресурсів є реальною завдяки наявності у ЄС достатньої кількості альтернативних постачальників на світовому газовому ринку, добре взаємопов'язаному газовому ринку всередині Союзу та доступності необхідної імпортної інфраструктури.