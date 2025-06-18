Таїланд скасував податок на прибуток з криптовалют

Кабмін Таїланду звільнив операції із цифровими активами від прибуткового податку строком на п'ять років. Про це повідомив заступник міністра фінансів Джулапун Аморнвіват.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Пільговий період

Пільговий період триватиме з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2029 року.

Основна умова для отримання звільнення від податку — проведення угод через місцевих брокерів та торгові платформи, які мають ліцензію Комісії з цінних паперів та бірж Таїланду. Цей крок спрямований на підвищення прозорості ринку та підтримку регульованих учасників, зазначив Аморнвіват.

За словами Аморнвівата, у майбутньому ініціатива може призвести до запровадження інших податків, наприклад ПДВ на пов'язані з криптовалютами послуги. За його прогнозами, у середньостроковій перспективі пільговий період принесе до бюджету щонайменше 1 млрд бат.

Читайте також: У Таїланді офіційно дозволили використовувати USDT

Заступник міністра фінансів заявив, що «Таїланд є однією з перших країн у світі, які впровадили таке чітке законодавство та конкретні податкові заходи для регулювання сфери цифрових активів».

Він повідомив, що Податкове управління країни вже готується до впровадження стандартів обміну інформацією ОЕСР.

«Я переконаний, що це ще один важливий крок на шляху до підвищення економічного потенціалу нашої країни і чудова можливість для тайських підприємців зрости і заявити про себе на світовій арені», — сказав Аморнвіват.

Нагадаємо