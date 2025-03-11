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11 березня 2025, 11:39

В Таїланді офіційно дозволили використовувати USDT

Компанія-емітент стейблкоїнів USDT — Tether — повідомила, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Таїланду схвалила використання USDT для торгівлі в межах країни, лістинг активу на регульованих біржах і здійснення розрахунків зі стейблкоїнами, пише Іncrypted.

Компанія-емітент стейблкоїнів USDT — Tether — повідомила, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Таїланду схвалила використання USDT для торгівлі в межах країни, лістинг активу на регульованих біржах і здійснення розрахунків зі стейблкоїнами, пише Іncrypted.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіНові правила, які мають на меті підвищити гнучкість у сфері цифрових активів, почнуть діяти з 16 березня 2025 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Нові правила, які мають на меті підвищити гнучкість у сфері цифрових активів, почнуть діяти з 16 березня 2025 року.

SEC Таїланду раніше проводила опитування щодо цих змін, які були остаточно затверджені в лютому 2025 року з широкою підтримкою галузі.

«Визнання регулятором USDT як офіційно схваленої криптовалюти є ключовим моментом у розвитку цифрових активів у регіоні та важливим кроком до вдосконалення регуляторної бази Таїланду. Це забезпечить інвесторам більшу гнучкість і вибір, сприяючи розвитку більш динамічної та стійкої галузі», — йдеться у заяві.

Нагадаємо

Таїланд в останні роки став однією з найбільш дружніх юрисдикцій для цифрових активів. Зокрема, за даними Chainalysis, Таїланд увійшов до двадцятки країн за рівнем впровадження криптовалют, причому майже 40% обсягів припали на USDT.

Також Пхукет став експериментальною зоною для проведення платежів на острові у криптовалюті, а регулятор Таїланду планує запустити торгівлю облігаціями на блокчейн-платформі.

«Ми дуже цінуємо тайський ринок і постійно шукаємо способи покращити наші послуги та пропозиції. Наш пріоритет — забезпечити користувачам у Таїланді безпечний, прозорий і надійний досвід використання стейблкоїнів», — наголосив генеральний директор Tether Паоло Ардоіно.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
11 березня 2025, 11:43
#
Мудро.
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