В Таїланді офіційно дозволили використовувати USDT

Компанія-емітент стейблкоїнів USDT — Tether — повідомила, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Таїланду схвалила використання USDT для торгівлі в межах країни, лістинг активу на регульованих біржах і здійснення розрахунків зі стейблкоїнами, пише Іncrypted.

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Деталі

Нові правила, які мають на меті підвищити гнучкість у сфері цифрових активів, почнуть діяти з 16 березня 2025 року.

SEC Таїланду раніше проводила опитування щодо цих змін, які були остаточно затверджені в лютому 2025 року з широкою підтримкою галузі.

«Визнання регулятором USDT як офіційно схваленої криптовалюти є ключовим моментом у розвитку цифрових активів у регіоні та важливим кроком до вдосконалення регуляторної бази Таїланду. Це забезпечить інвесторам більшу гнучкість і вибір, сприяючи розвитку більш динамічної та стійкої галузі», — йдеться у заяві.

Нагадаємо

Таїланд в останні роки став однією з найбільш дружніх юрисдикцій для цифрових активів. Зокрема, за даними Chainalysis, Таїланд увійшов до двадцятки країн за рівнем впровадження криптовалют, причому майже 40% обсягів припали на USDT.

Також Пхукет став експериментальною зоною для проведення платежів на острові у криптовалюті, а регулятор Таїланду планує запустити торгівлю облігаціями на блокчейн-платформі.

«Ми дуже цінуємо тайський ринок і постійно шукаємо способи покращити наші послуги та пропозиції. Наш пріоритет — забезпечити користувачам у Таїланді безпечний, прозорий і надійний досвід використання стейблкоїнів», — наголосив генеральний директор Tether Паоло Ардоіно.