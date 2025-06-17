Свій ChatGPT: Україна починає розробку власної мовної моделі ШІ

В Україні стартував проєкт із розробки власної великої мовної моделі (LLM), яка стане основою для розвитку штучного інтелекту (ШІ) в країні. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Сьогодні, 17 червня, був підписаний меморандум про співпрацю з Київстаром, що став стратегічним партнером та інвестором проєкту.

«Національна мовна модель — це фундамент для нових AI-продуктів усередині країни, стартапів, інвестицій і зростання економіки України», — зазначив Федоров.

Українська LLM навчатиметься на унікальному масиві українських даних, що дозволить їй значно глибше розуміти нашу мову, історію та культурний контекст, на відміну від іноземних аналогів.

За словами міністра цифрової трансформації, це не лише сприятиме збереженню даних, а і є важливим кроком до цифрової незалежності держави.

Переваги

Ключові переваги української LLM:

Якість: Модель буде максимально адаптована до українського контексту, забезпечуючи високу точність та релевантність.

Модель буде максимально адаптована до українського контексту, забезпечуючи високу точність та релевантність. Вартість: Штучний інтелект стане більш доступним та дешевим для українських користувачів.

Штучний інтелект стане більш доступним та дешевим для українських користувачів. Безпека: Дані зберігатимуться в Україні, гарантуючи захист інформації для державних потреб та оборонного сектору.

Першу версію української мовної моделі планується представити до кінця 2025 року. Вона буде доступна для державних установ, університетів, науковців, громадських організацій та бізнесу.

«Це стратегічний крок у розвитку та впровадженні ШІ на національному рівні», — підсумував Федоров.