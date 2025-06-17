Гетманцев: п'ятикратне зростання податків на пальне принесло бюджету понад $1 мільярд

Завдяки п'ятикратному зростанню податків на пальне, державний бюджет України у 2024 році отримав понад $1 млрд додаткових надходжень. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев , повідомляє «Мінфін» з посиланням на Новини.LIVE.

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Виведення ринку з тіні

За словами Гетманцева, підвищення податків на пальне у 2023 році допомогло вивести з тіні понад $1,5 млрд, а вже у 2024 році цей показник зріс до $2,5 млрд.

«З урахуванням існуючих тенденцій, держава має потенціал перевиконати планові показники бюджету на 2025 рік», — зазначив голова комітету.

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Він додав, що за перші п'ять місяців 2024 року фіскальні органи зібрали близько 41 млрд грн, що відповідає приблизно $1 млрд. Хоча наразі спостерігається деяке відставання від графіку, Гетманцев висловив впевненість, що фіскальна служба наздожене його і забезпечить необхідні надходження до бюджету.