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17 червня 2025, 16:04

Напруга між OpenAI та Microsoft досягла критичної точки: майбутнє партнерства під питанням

Відносини між лідером штучного інтелекту OpenAI та технологічним гігантом Microsoft, які колись були прикладом успішного партнерства, досягли «точки кипіння». Напруга зростає через розбіжності щодо майбутнього їхньої співпраці, ключових активів та фінансових домовленостей. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на The Wall Street Journal.

Відносини між лідером штучного інтелекту OpenAI та технологічним гігантом Microsoft, які колись були прикладом успішного партнерства, досягли «точки кипіння».
Фото: AI

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прагнення OpenAI до незалежності

OpenAI прагне послабити контроль Microsoft над своїми ШІ-продуктами та обчислювальними ресурсами. Ключовим моментом є отримання згоди Microsoft на перетворення OpenAI у комерційну компанію, що дозволить залучити більше коштів та вийти на публічний ринок.

Переговори настільки ускладнилися, що в останні тижні керівництво OpenAI навіть обговорювало «ядерний варіант»: можливість звинуватити Microsoft в антиконкурентній поведінці під час їхнього партнерства.

Це може передбачати звернення до федеральних регуляторних органів з проханням перевірити умови контракту на можливі порушення антимонопольного законодавства, а також проведення публічної кампанії.

Такий крок може загрожувати шестирічним відносинам, що вважаються одними з найуспішніших в історії технологій.

«Ми маємо довгострокове, продуктивне партнерство, яке надало дивовижні інструменти ШІ для всіх. Переговори тривають, і ми оптимістично налаштовані на те, що продовжимо створювати разом протягом багатьох років», — йдеться у спільній заяві компаній.

Ключові суперечки

Основні розбіжності між OpenAI та Microsoft стосуються кількох критичних аспектів:

  • Придбання Windsurf: компанії перебувають у глухому куті щодо умов придбання OpenAI стартапу з кодування Windsurf за $3 млрд. За поточною угодою, Microsoft має доступ до всієї інтелектуальної власності OpenAI, але OpenAI не хоче, щоб Microsoft мала доступ до інтелектуальної власності Windsurf.
  • Частка Microsoft: компанії розходяться в думках щодо того, яку частку Microsoft отримає в новій публічній компанії OpenAI. Microsoft вимагає більшу частку, ніж OpenAI готова надати.
  • Залежність від Microsoft Azure: OpenAI хоче укладати угоди з іншими хмарними провайдерами, щоб розширити продажі своїх технологій та отримати додаткові обчислювальні ресурси. Наразі Microsoft має ексклюзивне право на продаж програмного забезпечення OpenAI через свою хмарну платформу Azure і є єдиним постачальником обчислювальних потужностей.
  • Загальний штучний інтелект (AGI): Microsoft прагне зберегти доступ до моделей OpenAI навіть після того, як стартап оголосить про досягнення рівня людського інтелекту (AGI), що, згідно з поточною угодою, завершило б їхнє партнерство.
  • Конкуренція: з часом партнери перетворилися на конкурентів у продуктах, від споживчих чат-ботів до ШІ-інструментів для бізнесу. Минулого року Сатья Наделла, генеральний директор Microsoft, навіть найняв конкурента Сема Альтмана (гендиректора OpenAI) для таємної розробки моделей для Microsoft.

OpenAI має завершити своє перетворення на комерційну компанію до кінця року, інакше ризикує втратити $20 млрд фінансування.

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Регуляторний контроль та історія партнерства

Співпраця Microsoft та OpenAI вже перебуває під пильною увагою регуляторів. Минулого року Федеральна торгова комісія США (FTC) розпочала широке антимонопольне розслідування щодо Microsoft, а також вивчала інвестиції компанії в OpenAI та інші великі технологічні інвестиції в ШІ.

Microsoft вперше інвестувала $1 млрд в OpenAI у 2019 році. Згідно з чинним контрактом, технологічний гігант має ексклюзивне право продавати програмні інструменти OpenAI через свою хмарну платформу Azure та має пріоритетний доступ до технологій стартапу.

Хоча Microsoft дозволила OpenAI створити власний проєкт дата-центру Stargate минулого року, основні питання щодо їхньої взаємодії залишаються невирішеними.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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