Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку наприкінці травня схвалила рішення про розміщення двох нових випусків облігацій компанії «Нова пошта», серій G та H на номінальну суму 1 млрд грн кожен. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
17 червня 2025, 13:43
Нацкомісія схвалила розміщення облігацій «Нової пошти» на 2 млрд грн
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Деталі
Як зазначається у рішеннях регулятора, емітент планує здійснити приватне розміщення облігацій.
У системі розкриття інформації SMIDA вказано, що номінал однієї облігації 1 тис. грн.
Зазначається, що 35% інвестицій будуть залучені в розвиток термінальної мережі, 15% в ІТ, 30% інвестицій в BDF контейнери та автотранспорт та 20% в тару для розміщення посилок.
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Джерело: Мінфін
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