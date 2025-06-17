Нацкомісія схвалила розміщення облігацій «Нової пошти» на 2 млрд грн

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку наприкінці травня схвалила рішення про розміщення двох нових випусків облігацій компанії «Нова пошта», серій G та H на номінальну суму 1 млрд грн кожен. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Як зазначається у рішеннях регулятора, емітент планує здійснити приватне розміщення облігацій.

У системі розкриття інформації SMIDA вказано, що номінал однієї облігації 1 тис. грн.

Зазначається, що 35% інвестицій будуть залучені в розвиток термінальної мережі, 15% в ІТ, 30% інвестицій в BDF контейнери та автотранспорт та 20% в тару для розміщення посилок.

Читайте також: NovaPay зареєстрував десятий випуск корпоративних облігацій на 100 млн грн