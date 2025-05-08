NovaPay зареєстрував десятий випуск корпоративних облігацій на 100 млн грн

NovaPay зареєстрував десятий випуск корпоративних облігацій — серії J на суму 100 млн грн. Відповідне рішення затвердила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), разом із ним — проспект емісії цінних паперів.

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«Це вже десятий, ювілейний випуск, і його мета незмінна — залучення інвестицій для кредитування наших клієнтів. Основну частину коштів — 80% — ми спрямовуємо на споживче кредитування для фізичних осіб, ще 20% — на підтримку малого бізнесу та підприємців», — говорить Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

Незабаром облігації серії J будуть доступні для купівлі в застосунку NovaPay. Як і раніше, оформлення займе кілька хвилин, а документи оформлюються онлайн за допомогою Дія.Підпис.

Станом на квітень 2025 року інвестиції приватних клієнтів і бізнесу в облігації NovaPay вже склали понад 1,3 млрд грн, а кількість інвесторів перевищила 4800 клієнтів.

Нагадаємо

У 2023 році NovaPay здійснив три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B та C по 100 млн грн кожен, а протягом 2024 року випустив ще шість серій облігацій — D, E, F, G, H та I.