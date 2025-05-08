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8 травня 2025, 11:38

NovaPay зареєстрував десятий випуск корпоративних облігацій на 100 млн грн

NovaPay зареєстрував десятий випуск корпоративних облігацій — серії J на суму 100 млн грн. Відповідне рішення затвердила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), разом із ним — проспект емісії цінних паперів.

NovaPay зареєстрував десятий випуск корпоративних облігацій — серії J на суму 100 млн грн.

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Деталі

«Це вже десятий, ювілейний випуск, і його мета незмінна — залучення інвестицій для кредитування наших клієнтів. Основну частину коштів — 80% — ми спрямовуємо на споживче кредитування для фізичних осіб, ще 20% — на підтримку малого бізнесу та підприємців», — говорить Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

Незабаром облігації серії J будуть доступні для купівлі в застосунку NovaPay. Як і раніше, оформлення займе кілька хвилин, а документи оформлюються онлайн за допомогою Дія.Підпис.

Станом на квітень 2025 року інвестиції приватних клієнтів і бізнесу в облігації NovaPay вже склали понад 1,3 млрд грн, а кількість інвесторів перевищила 4800 клієнтів.

Нагадаємо

У 2023 році NovaPay здійснив три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B та C по 100 млн грн кожен, а протягом 2024 року випустив ще шість серій облігацій — D, E, F, G, H та I.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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torn
torn
8 травня 2025, 13:59
#
Компанія Нова Пошта (NovaPay) безальтернативно перевела всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару утримує комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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