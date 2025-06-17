У Києві внаслідок обстрілу 1148 осель залишились без світла — ДТЕК

Через масовану атаку, яку російські окупанти влаштували в ніч з 16 на 17 червня 1148 осель киян залишились без світла. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

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Енергетики почали працювати над відновленням одразу після отримання дозволів від ДСНС та поліції.

«Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в кожну родину. Дякуємо жителям столиці за розуміння та підтримку», — йдеться у повідомленні.

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Атака на Київ

Уночі росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами. Під ударом терористів знову цивільна інфраструктура в Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Чернігівській областях, Одесі та місті Києві.

Пошкоджені багатоквартирні будинки, гуртожитки, дитячий садок. У Києві, в Соломʼянському районі частково зруйнований будинок з 1 по 9 поверх. Під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники працюють на місці, щоб надати допомогу постраждалим.

Внаслідок масованої атаки на Київ загинуло щонайменше 15 людей, понад 59 госпіталізовані, близько 99 постраждалих.

Більшість — у Солом’янському районі. Пошкоджено понад 40 квартир.