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17 червня 2025, 9:38

Масована атака на Київ: «Укрпошта» втратила два відділення

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що внаслідок нічної ворожої атаки з 16 на 17 червня компанія втратила два відділення в Києві — 03124 та 03126.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що внаслідок нічної ворожої атаки з 16 на 17 червня компанія втратила два відділення в Києві — 03124 та 03126.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталі«Команда, деякі члени якої самі втратили домівку, робить усе можливе, щоб якомога оперативніше поновити роботу, адже пенсіонери вже зранку питали про пенсії», — написав Смілянський.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Команда, деякі члени якої самі втратили домівку, робить усе можливе, щоб якомога оперативніше поновити роботу, адже пенсіонери вже зранку питали про пенсії», — написав Смілянський.

Фото: телеграм-канал Смілянського

За його словами, попередньо — вже завтра поновлять роботу відділення 03124 за новою адресою. Відділення 03126 тимчасово обслуговуватиметься через 03061.

Атака на Київ

Уночі росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами. Під ударом терористів знову цивільна інфраструктура в Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Чернігівській областях, Одесі та місті Києві.

Пошкоджені багатоквартирні будинки, гуртожитки, дитячий садок. У Києві, в Соломʼянському районі частково зруйнований будинок з 1 по 9 поверх. Під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники працюють на місці, щоб надати допомогу постраждалим.

На жаль, станом на зараз відомо про 15 загиблих внаслідок російської атаки, серед них громадянин США. Близько 75 поранених, зокрема майже 60 у Києві, серед них діти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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