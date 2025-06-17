Фонд гарантування вкладів перерахував до держбюджету 7,9 млрд грн

За результатами 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб перерахував до державного бюджету 7,9 мільярдів гривень. Про це 17 червня повідомила пресслужба Фонду.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Як відомо, під час системної банківської кризи 2014−17 років Національний банк визнав неплатоспроможними 94 банки. Тобто більше половини всієї банківської системи.

Тоді Фонд, відповідно до міжнародних практик, для здійснення відшкодування гарантованих вкладів звернувся по додаткове фінансування до Держави. Завдяки такому рішенню вкладникам неплатоспроможних банків було своєчасно виплачено близько 90 млрд грн.

Державні кошти залучались в обмін на векселі, випущені Фондом, на 60 мільярдів гривень. До 2022 року Фонд погасив зобов’язання на майже 22 мільярди гривень, у тому числі 8 млрд грн нарахованих процентів.

Після початку повномасштабного вторгнення росії, з метою забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб, за ініціативи Президента, у квітні 2022-го було ухвалено закон, яким передбачено стовідсоткове гарантування вкладів фізосіб на період воєнного стану та трьох місяців після його завершення, а також припинення зобов’язань Фонду за векселями, що позитивно вплинуло на його капіталізацію.

Відповідно до Закону було укладено договір між Фондом і Міністерством фінансів, яким передбачено порядок розрахунків, а борг за векселями переведено в умовні зобов’язання. Оплата за договором відбувається тільки за настання певних обставин — коли капітал Фонду покриває очікувані майбутні витрати на виплату відшкодування вкладникам.

Станом на кінець 2024 року фактичне значення цільового показника Фонду, який визначається як співвідношення капіталу Фонду до суми гарантованих коштів вкладників, становило 3,04% при плановому показнику 2,5%, а капітал перевищив 42 млрд грн з позитивною динамікою зростання.