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17 червня 2025, 10:46

Експерти порахували середній вік автомобілів в Україні

Станом на середину 2025 року середній вік легкових авто, що змінюють власника в Україні, становить близько 16 років. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Станом на середину 2025 року середній вік легкових авто, що змінюють власника в Україні, становить близько 16 років.
Фото: depositphotos

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Деталі

Легкові авто на внутрішньому ринку мають середній вік близько 16 років, тоді як вживані імпортовані — майже вдвічі молодші, із середнім показником 9,6 року.

Схожий розрив і в сегменті вантажних авто: внутрішній обіг — це переважно машини віком 18,5−19 років, тоді як імпортом надходять значно молодші — в середньому 7,9 року.

Автобуси, що перепродуються в Україні, мають середній вік понад 20 років, тоді як імпортовані вживані — 13−14 років.

При цьому варто згадати і про правила імпорту — вікові рамки за яких акциз на автобуси та вантажівки стає істотно вищий після перевищення ними віку в 5 або 8 років, а також чітке обмеження щодо екостандартів на рівні «Євро-5».

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Мотоцикли — окрема історія. Тут ситуація контрастує з іншими сегментами: середній вік імпортованих вживаних мотоциклів навіть вищий, ніж у тих, що перепродуються в Україні (14 проти 11,5 років). Причина в структурі попиту. Понад половина всіх мотоциклів ввозиться новими, а частка вживаного імпорту становить лише близько 10%.

При цьому імпортують зазвичай не бюджетні байки, а впізнавану класику або потужні моделі, які у новому стані мають високу вартість. У списку найпопулярніших — Honda CB, Kawasaki NINJA, Honda CBR, Yamaha YZF, Suzuki GSX, та подібні.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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