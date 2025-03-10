Криптовалютна біржа Gemini таємно подала заявку на IPO у США

Криптовалютна біржа і кастодіан Gemini , заснована мільярдерами Кемероном і Тайлером Уінклвосс, конфіденційно подала заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO) у США. Про це пише Incrypted з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо

Для підготовки до лістингу Gemini залучила великі інвестиційні банки Goldman Sachs і Citigroup. Остаточне рішення щодо виходу на біржу ще не ухвалено, однак цей крок сигналізує про серйозні наміри компанії посилити свою присутність на традиційних фінансових ринках, вважають автори матеріалу.

Плани щодо IPO послідували за низкою юридичних успіхів Gemini. У лютому 2025 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) завершила розслідування щодо біржі без вжиття заходів.

Крім того, у січні компанія врегулювала суперечку з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), погодившись виплатити $5 млн.

Gemini не єдина криптокомпанія, яка розглядає вихід на біржу. На тлі зниження регуляторного тиску з боку SEC до публічного лістингу в США також готуються Kraken, Bullish і Blockchain.com, йдеться в матеріалі.

За даними Bloomberg, Kraken планує IPO до I кварталу 2026 року. Зі свого боку, Circle, емітент стейблкоїна USDC, також активно готується до публічного розміщення своїх акцій. За наявними даними, емітента стейблкоїна USDC оцінили в $5 млрд перед проведенням цієї операції.

Цей сплеск інтересу до IPO з боку криптокомпаній відбувається на тлі початку роботи адміністрації Дональда Трампа. Його команда заявляє про повну підтримку цифрових активів, а сам президент раніше підписав указ про створення національного біткоїн-резерву.