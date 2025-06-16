Акції французької компанії Kering, власника брендів Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta та Yves Saint Laurent, на торгах у понеділок, 16 червня, злетіли 11,47% і на піку сягнули €192,38 за папір. Про це свідчать дані торгів у Парижі станом на 16:21 за київським часом. Акції автоконцерну Renault водночас впали на 7,81% — до €39,68 за папір.
16 червня 2025, 18:40
Акції власника Gucci підскочили на 11% на новини про зміну глави компанії
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Деталі
Попит на акції конгломерату Kering виріс на новини, що компанія призначила Луку де Мео, не пов'язаного з індустрією предметів розкоші, новим генеральним директором групи.
Як повідомило видання Le Figaro, генеральний директор Renault Лука де Мео залишить французький автоконцерн 15 липня. Він піде з автобізнесу та очолить люксовий конгломерат Kering.
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Джерело: Мінфін
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