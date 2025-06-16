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16 червня 2025, 13:39

Акції Renault впали більш ніж на 7% після оголошення про звільнення CEO

Акції Renault впали більш ніж на 7% у понеділок після того, як генеральний директор Люка де Мео оголосив про своє звільнення наступного місяця, завершуючи п'ятирічний термін, відзначений фінансовим відновленням і трансформацією компанії. Про це повідомляє Investing.

Акції Renault впали більш ніж на 7% у понеділок після того, як генеральний директор Люка де Мео оголосив про своє звільнення наступного місяця, завершуючи п'ятирічний термін, відзначений фінансовим відновленням і трансформацією компанії.

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Деталі

Французький автовиробник заявив у повідомленні від 15 червня, що де Мео покине компанію 15 липня.

Рада директорів під керівництвом голови Жан-Домініка Сенару розпочала процес призначення нового генерального директора на основі заздалегідь встановленого плану наступності. Де Мео продовжуватиме виконувати свої обов'язки до 15 липня.

«Протягом п'яти років Люка де Мео працював над поверненням Renault Group на її законне місце», — заявив Сенар.

«Під його керівництвом наша компанія повернулася до здорового фундаменту, може похвалитися вражаючим асортиментом продукції та відновила зростання».

Під керівництвом де Мео Renault запустила масштабну реструктуризацію, включаючи оновлення модельного ряду та перегляд стратегічного фокусу.

«Ми зіткнулися з величезними викликами менш як за п'ять років. Ми досягли того, що багато хто вважав за неможливе», — сказав де Мео. «Сьогодні результати говорять самі за себе: вони найкращі в нашій історії».

Де Мео описав свій час у Renault як «людська та промислова пригода, яка трапляється лише раз у житті», і сказав, що має намір шукати можливості за межами автомобільної індустрії. «Саме тому я вирішив, що настав час передати естафету», — сказав він.

Рада директорів висловила подяку за внесок де Мео та впевненість в управлінській команді, яка продовжить трансформацію Renault.

«У нас сильна команда і гнучка організація», — сказав де Мео. «Ми також маємо стратегічний план для наступного покоління продуктів».

Компанія не назвала наступника і не надала додаткових деталей про процес відбору або терміни, крім заяви про те, що процес уже триває.

Нагадаємо

Де Мео прийшов у компанію в 2020 році в період глибокої кризи Renault, після років напружених альянсів, нестабільності керівництва та фінансових втрат.

Він ініціював стратегію відродження, яку компанія назвала «Renaulution», зосередившись на прибутковості, електрифікації та оновленому напрямі бренду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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