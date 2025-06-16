Виробник Barbie випустить першу у світі ляльку зі штучним інтелектом

Американська компанія Mattel, відомий виробник ляльок Barbie, оголосила про партнерство з OpenAI для створення інноваційних іграшок зі штучним інтелектом. Перший продукт із цієї лінійки очікується вже до кінця 2025 року. Про це повідомляє Reuters, передає Мінфін.

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Технологічний прорив у світі іграшок

Mattel планує інтегрувати ШІ у свої продукти, зосередившись на інноваціях, безпеці та конфіденційності. Компанія вже почала використовувати ChatGPT Enterprise для оптимізації бізнес-процесів та розробки нових продуктів.

Стратегічне партнерство з OpenAI

«Співпраця з OpenAI надає нам доступ до передових інструментів ШІ, які трансформують нашу продуктивність і креативність», — заявив операційний директор OpenAI Бред Лайткеп.

Нові напрямки розвитку компанії

Останнім часом Mattel активно розвиває медіаспрямування, зокрема виробництво фільмів (як «Barbie») та мобільних ігор, щоб компенсувати зменшення попиту на традиційні іграшки.

Економічні виклики

Нагадаємо, що минулого місяця компанія була змушена переглянути річний прогноз і підвищити ціни на частину продукції через зростання витрат на логістику.

Цей крок Mattel може стати початком нової ери в іграшковій індустрії, де ШІ відіграватиме ключову роль у створенні інтерактивних продуктів для дітей.

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