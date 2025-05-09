Трамп погрожує виробнику ляльок Barbie, що компанія не продаватиме іграшки в США

Дональд Трамп попередив компанію Mattel, що введе 100% мито на її продукцію через відмову переносити виробництво з Китаю до США. Про це пише The Independent.

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Погрози Трампа

Mattel, відома брендами Barbie, Hot Wheels і Uno, планує перенести частину виробництва до Індії та інших країн, але не до США. Трамп заявив: «Все гаразд. Відпустіть його, і ми встановимо 100-відсоткове мито на його іграшку, і він не продаватиме жодної іграшки у Сполучених Штатах, а це їхній найбільший ринок». За його словами, це змусить компанію переглянути свою стратегію.

Позиція Mattel

Генеральний директор Mattel Інон Крейц пояснив, що в США розробляють іграшки та управляють брендами, але виробництво за кордоном дозволяє створювати доступні і якісні товари. Зараз 20% іграшок компанії на американському ринку імпортується з Китаю, але цей показник планують знизити до 15% у наступному році та до 10% до 2027 року. Водночас Mattel хоче зберегти 40−50% продукції за ціною до 20 доларів, хоча деякі ціни в США можуть зрости.