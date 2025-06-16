Компанія Google розглядає можливість припинення співпраці зі Scale AI після того, як Meta інвестувала в стартап мільярди доларів. Про це 16 червня повідомляє Reuters, передає Мінфін.
16 червня 2025, 10:45
Google може припинити роботу зі Scale AI після угоди з Meta — Reuters
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Чому Google вагається
За даними джерел, Google планувала виплатити Scale AI $200 млн у 2025 році, але після угоди з Meta почала шукати альтернативних партнерів. Аналогічні кроки може зробити й Microsoft, тоді як OpenAI вже скоротила співпрацю зі Scale AI, хоча й продовжує частково їх використовувати.
Хто ще користується послугами Scale AI
Серед ключових клієнтів стартапу — компанії, що розвивають генеративний ШІ, виробники безпілотників та американські урядові структури. Scale AI спеціалізується на анотуванні даних для навчання штучного інтелекту.
Реакція сторін
- Google та Scale AI відмовилися коментувати ситуацію.
- Представник Scale AI заявив, що компанія залишається незалежною та продовжує дотримуватися політики конфіденційності.
Контекст угоди Meta
Раніше стало відомо, що Meta інвестувала в Scale AI $14,3 млрд за 49% акцій. Гендиректор стартапу Александер Ванг перейшов до Meta, де очолить розробку проєкту «суперінтелект».
Джерело: Мінфін
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