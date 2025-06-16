Google може припинити роботу зі Scale AI після угоди з Meta — Reuters

Компанія Google розглядає можливість припинення співпраці зі Scale AI після того, як Meta інвестувала в стартап мільярди доларів . Про це 16 червня повідомляє Reuters, передає Мінфін.

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Чому Google вагається

За даними джерел, Google планувала виплатити Scale AI $200 млн у 2025 році, але після угоди з Meta почала шукати альтернативних партнерів. Аналогічні кроки може зробити й Microsoft, тоді як OpenAI вже скоротила співпрацю зі Scale AI, хоча й продовжує частково їх використовувати.

Хто ще користується послугами Scale AI

Серед ключових клієнтів стартапу — компанії, що розвивають генеративний ШІ, виробники безпілотників та американські урядові структури. Scale AI спеціалізується на анотуванні даних для навчання штучного інтелекту.

Реакція сторін

Google та Scale AI відмовилися коментувати ситуацію.

Представник Scale AI заявив, що компанія залишається незалежною та продовжує дотримуватися політики конфіденційності.

Контекст угоди Meta

Раніше стало відомо, що Meta інвестувала в Scale AI $14,3 млрд за 49% акцій. Гендиректор стартапу Александер Ванг перейшов до Meta, де очолить розробку проєкту «суперінтелект».