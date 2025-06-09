Meta може вкласти понад $10 млрд у стартап Scale AI, який працює з Microsoft та OpenAI

Компанія Meta Platforms розглядає можливість значних інвестицій у стартап зі штучного інтелекту Scale AI, сума яких може перевищити $10 мільярдів, що стане однією з найбільших угод у приватному секторі, хоча остаточні умови ще не визначені. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на новину Bloomberg.

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Зростання і значення Scale AI

Scale AI спеціалізується на підготовці даних для моделей машинного навчання й обслуговує таких гігантів, як Microsoft і OpenAI. Завдяки буму генеративного ШІ доходи компанії зросли з $870 мільйонів у 2024 році до прогнозованих $2 мільярдів у 2025 році. Її оцінка зросла з $14 мільярдів у 2024 році до потенційних $25 мільярдів, а Meta та Microsoft уже інвестували в проєкт раніше.

Стратегія Meta у сфері ШІ

Для Meta це може стати найбільшою зовнішньою інвестицією в ШІ, що відображає зміну стратегії від власних розробок і відкритих технологій до активного залучення зовнішніх ресурсів для конкуренції з лідерами ринку. Марк Цукерберг, гендиректор Meta, назвав ШІ пріоритетом компанії, плануючи витратити на нього до $65 мільярдів у 2025 році. Модель Llama, яку використовують мільярди користувачів у Facebook, Instagram і WhatsApp, претендує на статус світового стандарту.

Співпраця в оборонній сфері

Meta та Scale AI спільно працюють над оборонними технологіями, зокрема над шоломом із ШІ та віртуальною реальністю у партнерстві з Anduril Industries, а також над версією Llama для військових цілей — Defense Llama. Scale AI також отримала контракт від Міноборони США на розробку ШІ-агентів, що підкреслює її роль у розвитку військових технологій.