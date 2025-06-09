Meta може вкласти понад $10 млрд у стартап Scale AI, який працює з Microsoft та OpenAI

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 червня 2025, 14:15

Meta може вкласти понад $10 млрд у стартап Scale AI, який працює з Microsoft та OpenAI

Компанія Meta Platforms розглядає можливість значних інвестицій у стартап зі штучного інтелекту Scale AI, сума яких може перевищити $10 мільярдів, що стане однією з найбільших угод у приватному секторі, хоча остаточні умови ще не визначені. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на новину Bloomberg.

Компанія Meta Platforms розглядає можливість значних інвестицій у стартап зі штучного інтелекту Scale AI, сума яких може перевищити $10 мільярдів, що стане однією з найбільших угод у приватному секторі, хоча остаточні умови ще не визначені.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання і значення Scale AI

Scale AI спеціалізується на підготовці даних для моделей машинного навчання й обслуговує таких гігантів, як Microsoft і OpenAI. Завдяки буму генеративного ШІ доходи компанії зросли з $870 мільйонів у 2024 році до прогнозованих $2 мільярдів у 2025 році. Її оцінка зросла з $14 мільярдів у 2024 році до потенційних $25 мільярдів, а Meta та Microsoft уже інвестували в проєкт раніше.

Стратегія Meta у сфері ШІ

Для Meta це може стати найбільшою зовнішньою інвестицією в ШІ, що відображає зміну стратегії від власних розробок і відкритих технологій до активного залучення зовнішніх ресурсів для конкуренції з лідерами ринку. Марк Цукерберг, гендиректор Meta, назвав ШІ пріоритетом компанії, плануючи витратити на нього до $65 мільярдів у 2025 році. Модель Llama, яку використовують мільярди користувачів у Facebook, Instagram і WhatsApp, претендує на статус світового стандарту.

Співпраця в оборонній сфері

Meta та Scale AI спільно працюють над оборонними технологіями, зокрема над шоломом із ШІ та віртуальною реальністю у партнерстві з Anduril Industries, а також над версією Llama для військових цілей — Defense Llama. Scale AI також отримала контракт від Міноборони США на розробку ШІ-агентів, що підкреслює її роль у розвитку військових технологій.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами