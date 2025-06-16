Аргентинці почали масово скуповувати золото

Аргентинці, які традиційно зберігали заощадження в доларах, все частіше обирають золото як альтернативний спосіб зберегти капітал, пише Bloomberg.

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Інтерес до дорогоцінного металу зростає: злитки, прикраси та біржові фонди (ETF) на золото стають новою «тихою гаванню» в країні, де фінансова нестабільність давно стала нормою.

Як зазначає агентство, це зрушення відображає зміну інвестиційного мислення населення: на тлі інфляції в США та зміцнення песо за президента Хав'єра Мілея долар втратив свій колишній статус захисного активу.

Тепер для багатьох аргентинців він став «другим за надійністю» після золота.

Нещодавнє зняття валютного контролю для індивідуальних інвесторів прискорило цю тенденцію. Тепер аргентинці можуть купувати золото безпосередньо за песо, навіть у кредит без відсотків, що позбавляє їх необхідності купувати долари.

Це відчинило двері для роздрібних інвесторів, які шукають більш стабільний засіб заощадження.

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Додатковим фактором зростання інтересу до золота стали побоювання щодо падіння курсу долара. З початку року долар подешевшав на 7,5% до кошика основних валют, відіграваючи зростання після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США наприкінці 2024 року.

«Поступово люди починають розуміти: грошові активи повинні працювати», — зазначає Хуан Піантоні, директор компанії Ingot, яка надає послуги зберігання цінностей.

З 2001 року, коли доларові вклади в Аргентині були насильно конвертовані в песо, аргентинці не довіряють банківській системі.

На тлі геополітичної напруженості та очікувань зниження ставок світовими центробанками ціна на золото у світі зросла більш ніж на 27% за останній рік, наблизившись до рекордної позначки $3,3 тисячі за унцію.

В Аргентині золото в ювелірних магазинах коштує близько $114 за грам, різниця між купівлею та продажем становить 10−15%. Його часто купують в кредит на три-шість місяців без відсотків, а банки пропонують кешбек до 30%, що в Аргентині виглядає привабливо на тлі двозначної інфляції, що триває (за даними статистичного відомства IPCBA за травень, річна інфляція в Буенос-Айресі склала 48,3%).

Сьогодні громадянам дозволено купувати золото на суму до $7,2 тисяч на місяць без розкриття джерела коштів, а найближчим часом ліміт може бути збільшений до $12 тисяч, пише агентство.

На додаток до фізичного золота аргентинці все активніше інвестують через ETF, наприклад, SPDR Gold Shares.

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