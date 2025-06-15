За 20 років українська економіка може випередити російську — міністр фінансів США

Українська економіка за 20 років може випередити російську завдяки, зокрема, її ефективному управлінню та глобальним інвестиціям. Про це сказав міністр фінансів США Скотт Бессент на слуханнях комітету палати представників щодо шляхів і засобів США, передає Укрінформ.

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«Після падіння Берлінської стіни економіки Польщі й України були одного розміру. Нині польська економіка втричі більша. Вважаю, що ми можемо уявити, що через два десятиліття українська економіка завдяки її ефективному управлінню, такому партнерству зі США та глобальним інвестиціям може стати більшою за російську економіку», — розповів американський міністр.

Бессент також підкреслив, що це стане значним фактором стримування для того, хто того часу буде при владі у рф.

Водночас очільник мінфіну США наголосив: жодна держава, яка допомагала російській воєнній машині грошима чи зброєю зокрема, не матиме права участі у відбудові України.

«Ви не можете спочатку зруйнувати країну й людські життя, а потім отримувати гроші за відновлення», — заявив Бессет.