Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що наближається до своєї мети щодо зростання споживчих цін, попереджаючи про невизначеність, що виникає через американські тарифи, пише Bloomberg.
ЄЦБ близький до досягнення цільової позначки інфляції у 2% — Лагард
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
«Наша головна відповідальність у ЄЦБ — це цінова стабільність, і це чітко визначено в нашій стратегії», — сказала Лагард.
«Ми знаходимося в межах досяжності середньострокової цілі інфляції в 2%, яку ми визначили як цінову стабільність. Але ми не можемо мати цінову стабільність, якщо у нас немає фінансової стабільності».
Лагард поспілкувалася з китайською медіакомпанією через тиждень після того, як ЄЦБ у восьме знизив процентні ставки до 2%, і тепер чиновники заявили, що вони мають всі можливості для вирішення майбутніх економічних викликів.
Читайте також: ЄЦБ увосьме поспіль знизив відсоткові ставки
Очікується, що у липні зниження ставок буде призупинено, хоча аналітики та ринки все ще очікують ще одного зниження до кінця року.
Нестабільна торговельна поведінка президента США Дональда Трампа є одним з основних факторів, що затьмарюють перспективи та потенційно розпалюють ціни.
«Те, що вплине на одного, вплине на інших, і якщо ситуацію не буде вирішено задовільно, а невизначеність не усунено, корпоративний світ переосмислить свої ланцюги поставок», — сказала Лагард.
«Вони переосмислять свої постачання та джерела постачання, і це призведе до більшої нестабільності та періоду невизначеності, протягом якого зростання, ймовірно, буде порушено, що може призвести до інфляційного тиску».
Коментарі