ЄЦБ близький до досягнення цільової позначки інфляції у 2% — Лагард

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що наближається до своєї мети щодо зростання споживчих цін, попереджаючи про невизначеність, що виникає через американські тарифи, пише Bloomberg.

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«Наша головна відповідальність у ЄЦБ — це цінова стабільність, і це чітко визначено в нашій стратегії», — сказала Лагард.

«Ми знаходимося в межах досяжності середньострокової цілі інфляції в 2%, яку ми визначили як цінову стабільність. Але ми не можемо мати цінову стабільність, якщо у нас немає фінансової стабільності».

Лагард поспілкувалася з китайською медіакомпанією через тиждень після того, як ЄЦБ у восьме знизив процентні ставки до 2%, і тепер чиновники заявили, що вони мають всі можливості для вирішення майбутніх економічних викликів.

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Очікується, що у липні зниження ставок буде призупинено, хоча аналітики та ринки все ще очікують ще одного зниження до кінця року.

Нестабільна торговельна поведінка президента США Дональда Трампа є одним з основних факторів, що затьмарюють перспективи та потенційно розпалюють ціни.

«Те, що вплине на одного, вплине на інших, і якщо ситуацію не буде вирішено задовільно, а невизначеність не усунено, корпоративний світ переосмислить свої ланцюги поставок», — сказала Лагард.

«Вони переосмислять свої постачання та джерела постачання, і це призведе до більшої нестабільності та періоду невизначеності, протягом якого зростання, ймовірно, буде порушено, що може призвести до інфляційного тиску».