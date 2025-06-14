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14 червня 2025, 9:39

Україна недоотримає до 1,5 млрд євро від ЄС через невчасне виконання зобов’язань

З 11 маяків, які треба було виконати до кінця другого кварталу, уряд виконав лише три. Через невиконання трьох структурних маяків, передбачених Планом України (Ukraine Facility) на перший квартал 2025 року, державний бюджет недоотримає від ЄС до 1,5 млрд євро. Про це йдеться у щомісячному Моніторингу виконання програми МВФ та допомоги ЄС від консорціуму аналітичних центрів RRR4U, пише заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

З 11 маяків, які треба було виконати до кінця другого кварталу, уряд виконав лише три.
Фото: depositphotos

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Деталі

За словами Железняка, протермінованими залишаються

  • Збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду;
  • Реформування АРМА;
  • Реформування територіальної організації виконавчої влади.

«Висока ритмічність ERA loans — не панацея і не привід завалювати Ukraine Facility. Особливо коли планується збільшення видатків держбюджету на 400 млрд грн, значна частина яких буде покриватися за рахунок розміщення додаткових ОВДП під 16%+ річних», — пише Железняк.

«Як грантова складова, так і відсотки за кредитами в межах Ukraine Facility вже закладені в бюджет ЄС. Інакше кажучи, для України вартість цих кредитів становить 0% річних — усі витрати на обслуговування боргу покриваються за рахунок внесків країн-членів ЄС», — коментує економіст Богдан Слуцький.

Водночас всі маяки МВФ, які стосувалися інтеграції плану пріоритетних публічних інвестицій у бюджетний процес та мали бути виконані для восьмого перегляду Програми, були впроваджені вчасно. Експерти очікують, що завдяки цьому Україна отримає черговий транш від МВФ у розмірі $490 млн.

Попри те, що у короткостроковій перспективі всі зобов’язання виконано, загальна ситуація з реформами за програмою МВФ залишається складною. Наприклад, у випадку реформи митниці довелося заздалегідь домовлятися з МВФ про перенесення відповідного маяка з кінця червня на кінець року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+87
Turbo Apricot
Turbo Apricot
14 червня 2025, 9:49
#
Наші 5−6 менеджерів проводять потужні реформи. Наприклад прокурор Хмельницької області де більшість прокурорів-інвалідів залишився працювати в прокуратурі (його лише позбавлено адміністративної посади) а генеральний прокурор Костін призначений послом в Нідерланди. Яких ще реформ не вистачає!!! Давайте вже пошвидше нашому потужному керівництву побільше грошей для фінансування телемарафону та зарплат наглядових рад держмонополій
+
0
yarg
yarg
14 червня 2025, 14:17
#
Хм. а от росія фінансує свій телемаравон і не чиргикає. І не на 20 мільйонів доларов на рік , як ми. А приблизно на 15 мільярдів доларів… Не думали чому ? А взагалі - думали колись ?
+
+15
bosyak
bosyak
14 червня 2025, 13:01
#
Железняк не в курсі, «буде покриватися за рахунок розміщення додаткових ОВДП під 16%+ річних» навіть ті шо є на зараз не викуповуються, з чого він взяв, що додаткові викуплять?
+
0
KValera
KValera
14 червня 2025, 14:23
#
Но ответственность никто за это не понёс. Рафик ниучем не виноват.
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