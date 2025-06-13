Після того, як Ізраїль завдав низку ударів по Ірану біткоїн впав до $103 000, але потім відновив свої позиції. Про це свідчать дані CoinMarketCap.
13 червня 2025, 11:17
Обвал крипторинку: Біткоїн впав до $103 000, Ethereum — до $2 450
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На момент написання новини ціна першої криптовалюти становить близько $105 000. Проте ще вчора актив торгувався на рівні $108 400. За добу біткоїн втратив 2,5%.
Ethereum впав до $2 450 в моменті, проте згодом його ціна зросла до $2 527. За добу актив втратив майже 8%.
Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. При цьому найбільше за останні 24 години втратили:
Зазначимо, що обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами на також збільшився, він перевищив $1,1 млрд за добу. Про це свідчать дані CoinGlass.
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Джерело: Мінфін
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