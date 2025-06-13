Обвал крипторинку: Біткоїн впав до $103 000, Ethereum — до $2 450

Після того, як Ізраїль завдав низку ударів по Ірану біткоїн впав до $103 000, але потім відновив свої позиції. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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На момент написання новини ціна першої криптовалюти становить близько $105 000. Проте ще вчора актив торгувався на рівні $108 400. За добу біткоїн втратив 2,5%.

Ethereum впав до $2 450 в моменті, проте згодом його ціна зросла до $2 527. За добу актив втратив майже 8%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. При цьому найбільше за останні 24 години втратили:

Solana (-8,62%),

Dogecoin (-7,98%),

Ethereum (-7,83%),

Cardano (-7,50%).

Зазначимо, що обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами на також збільшився, він перевищив $1,1 млрд за добу. Про це свідчать дані CoinGlass.

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