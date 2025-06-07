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7 червня 2025, 13:14

У Франції анонсували виробництво дронів в Україні

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню оголосив у п'ятницю про партнерство, в рамках якого французька автомобільна компанія та мале оборонне підприємство об'єднають зусилля для виробництва дронів на території України. За його словами, це стане взаємовигідною співпрацею з Києвом. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Le Monde.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню оголосив у п'ятницю про партнерство, в рамках якого французька автомобільна компанія та мале оборонне підприємство об'єднають зусилля для виробництва дронів на території України.
Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

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«Ми розпочинаємо абсолютно новий проект, де велика французька автомобільна компанія — я не називаю її імені, оскільки це її прерогатива — об'єднається з французьким оборонним малим та середнім бізнесом, щоб створити виробничі лінії в Україні для випуску дронів», — заявив Лекорню в ефірі телеканалу LCI.

Міністр не уточнив тип дронів, але зазначив, що вони призначатимуться як для українських військових, так і для французьких збройних сил.

За його словами, це дозволить французькій армії «постійно мати тактичну та оперативну підготовку, що відповідає реаліям війни в Україні». Українська сторона, своєю чергою, ділитиметься досвідом використання дронів у війні.

Лекорню також підкреслив, що для роботи на українських виробничих лініях не потрібно буде залучати громадян франції, оскільки українці мають унікальний досвід і знання у розробці дронів та створенні відповідної доктрини.

Нагадаємо

5 червня міністри оборони України та Франції під час зустрічі у Брюсселі обговорили можливості спільного виробництва зброї для потреб українських Сил оборони.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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