Акції Boeing впали на 8% після авіакатастрофи в Індії

Акції американської корпорації Boeing впали на 8% у четвер після того, як в Індії розбився літак Air India моделі 787−8 Dreamliner. Це перша авіакатастрофа для літака Boeing 787. Про це пише «Мінфін» з посиланням на Reuters.

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Авіакатастрофа літака

12 червня 2025 року неподалік в місті Ахмедабад на заході Індії розбився Boeing 787. Літак упав незабаром після зльоту, не встигнувши набрати висоту. На борту перебувало 242 людини.

Причина катастрофи поки що невідома. Boeing заявила у своєму повідомленні, що компанія збирає інформацію.

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Реакція акцій

Падіння акцій є «інстинктивною реакцією» на катастрофу, сказав аналітик Кріс Бошам з IG Group.

«І з'являються нові побоювання щодо проблем, які переслідували літаки Boeing та саму компанію Boeing в останні роки», — додав він.

Нагадаємо

У 2019 році влада багатьох країн світу ввела заборону на використання літаків Boeing737 MAX після того, як з ними сталися дві великі авіакатастрофи, які забрали життя 346 осіб. Йшлося про недоробки програмного забезпечення системи автоматизованого пілотування MCAS.