Google запропонувала співробітникам кількох підрозділів звільнитися в обмін на компенсацію

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., запропонувала співробітникам деяких підрозділів вихідну допомогу в обмін на добровільне звільнення, повідомляє CNBC.

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Заходи серед іншого стосуються так званого сегменту знань та інформації (K&I), куди входять фахівці з інтернет-пошуку, реклами та комерції. Також торкнулися відділів маркетингу, досліджень та комунікацій та центральний департамент розробки.

Кількість працівників, яким запропонували звільнення, невідома. Штат K&I налічує близько 20 тис. людина.

У Google телеканалу повідомили, що програма добровільного ‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌виходу відноситься до працюючих у США, а деякі відділи також переводять на гібридний режим роботи віддалених співробітників, що живуть у радіусі 50 миль (80 км) від офісу.

«Раніше цього року деякі з наших команд ввели в дію програму добровільного виходу з виплатою вихідної допомоги співробітникам Google у США, і зараз її реалізують ще кілька, щоб підтримати ту важливу роботу, яка має бути», — заявила представник компанії Кортні Менчині.

2023 року Google скоротила 12 тис. співробітників.