Дефіцит бюджету США у травні знизився на 9%

Дефіцит держбюджету США у травні становив $316,004 млрд, що на 9% менше показника за той же місяць минулого року. Про це пише « Мінфін » з посиланням на Міністерство фінансів США.

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Деталі

Доходи бюджету минулого місяця зросли на 14,7% — до $371,229 млрд. У тому числі митні збори принесли до бюджету $23 млрд, що практично вчетверо вище за торішній показник ($6 млрд).

Витрати підвищилися на 2,5% і становили $687,233 млрд. При цьому відсоткові виплати за держборгом скоротилися на 10% — до $92 млрд.

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За вісім місяців 2025 року фінансово‌‌‌‌го року, який розпочався 1 жовтня, негативне сальдо бюджету США збільшилося на 13,5% у річному вираженні та майже досягло $1,365 трлн.

Обсяг надходжень зріс на 5,9% — до $3,482 трлн. Витрати збільшилися на 7,9% і становили $4,846 трлн.

Як повідомлялося раніше, негативне сальдо держбюджету США за підсумками 2024 фінансового року становило $1,83 трлн, збільшившись на 8%.

Рекордний розмір дефіциту в $3,1 трлн був зафіксований у країні за підсумками 2020 року. З профіцитом бюджет останній раз було зведено 2001 року.