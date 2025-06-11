Індекс долара США знизився до 98,7, наблизившись до трирічного мінімуму в 98,0, зафіксованого востаннє у квітні, через слабкі дані про інфляцію, які стримали ринкові настрої. Про це 11 червня повідомляє TE, передає Мінфін.
11 червня 2025, 19:33
Інфляція в США прискорилась не так, як очікували. Долар впав
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Динаміка інфляції в США
У травні річні темпи зростання споживчих цін у США склали 2,4%, що перевищує показник квітня на рівні 2,3%, але є нижчим за ринковий консенсус у 2,5%. Ціни на енергоносії за рік знизилися на 3,5%, тоді як вартість продуктів харчування зросла на 2,9%. Ядерна інфляція, яка не враховує ціни на продукти та енергоносії, залишилася на рівні 2,8%, що трохи нижче прогнозованих 2,9%.
Вплив на політику та торговельні новини
Хоча дані виявилися слабшими за очікування, інфляція все ще перевищує цільові 2,0% Федеральної резервної системи, що підтримує думку про повільне зниження ставок, навіть попри тиск із боку президента Трампа.
Джерело: Мінфін
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