Імпорт високооктанового бензину в Україні сягнув історичного максимуму

У травні 2025 року Україна імпортувала рекордну кількість високооктанового бензину марок А-98/100 — понад 5 тисяч тонн. Це найбільший місячний показник з 2009 року, за всю історію спостережень Консалтингової групи «А-95». Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на профільне видання enkorr.

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Найбільшим постачальником високооктанового бензину в Україну залишається компанія UPG, яка завезла 1,5 тисячі тонн ресурсу. З них 90% було імпортовано через трейдера Select Energy, а решта — від польського виробника Warter Fuels.

Друге та третє місця посідають Socar та ОККО. Socar наростила постачання з польського Citronex на 66%, до 0,78 тисячі тонн. ОККО збільшила імпорт з PKN Orlen на 21%, до 0,57 тисячі тонн. Зазнамимо, ОККО розпочала продажі А-98 у травні.

До п'ятірки найбільших імпортерів неочікувано увійшла компанія «Авіком Рівне» з дебютним постачанням 490 тонн литовського високооктанового бензину. Крім великих роздрібних мереж, імпортерами «сотки» спробували себе й гуртові трейдери — «Петрол-Трейд ЮГ» та «Карпатська паливна компанія», які привезли по одному бензовозу.

Зростання кількості імпортерів та основні виробники

Кількість компаній, що бажають імпортувати пальне, у травні зросла до 20, порівняно з 15 у квітні. Серед виробників основними постачальниками залишаються PCK Schwedt (ресурс для UPG) та Orlen S.A. (Польща, Литва). Вони відвантажили 1,35 тисячі тонн (+83% до обсягів квітня) та 1,33 тисячі тонн (+80%) відповідно.

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Продажі українським трейдерам також зростають два місяці поспіль у Unimot. У травні польський холдинг відвантажив 0,39 тисячі тонн А-98, що майже вдвічі більше за квітневі показники. Більшу частину цього обсягу (74%) придбав WOG.

Причини зростання попиту

Збільшення постачань високооктанового бензину обумовлене зростанням попиту на цей ресурс. Це пов'язано з набуттям чинності з 1 травня законом про обов'язкове додавання біоетанолу в бензин. Однак ця норма не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище. Частина споживачів поставилася з недовірою до бензину зі спиртом, обравши високооктановий.