60% компаній зі списку Fortune 500 працюють над блокчейн-проєктами — звіт Coinbase

Шестеро з десяти керівників компаній зі списку Fortune 500 заявили, що їхні компанії зараз працюють над блокчейн-ініціативами. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на звіт криптовалютної біржі Coinbase «State of Crypto».

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У звіті, посилаючись на січневе опитування, проведене EY-Parthenon, зазначається, що кожен п'ятий керівник зі списку Fortune 500 зараз вважає ончейн-ініціативи ключовою частиною своєї довгострокової стратегії, що на 47% більше, ніж попереднього року.

Ба більше, чотири з кожних п'яти інституційних інвесторів планують розширити свій криптопортфель цього року.

Зазначається, що впровадження криптовалют серед великих компаній особливо зростає серед малого та середнього бізнесу (МСБ), який все частіше тестує криптовалютні платежі та стейблкоїни.

Понад 80% опитаних представників МСБ вважають, що криптовалюти можуть допомогти вирішити певні фінансові проблеми, наприклад, з управлінням рахунками та заборгованістю.

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З компаній, які ще не використовують криптовалюту, 46% планують інтегрувати технологію блокчейн у певний аспект своєї діяльності протягом наступних трьох років.

«Очевидно, що для повної реалізації потенціалу криптовалюти все ще потрібна більша регуляторна визначеність. Ось чому прийняття законодавства про структуру ринку та стейблкоїни є настільки важливим для майбутнього криптоінновацій в Америці», — йдеться у звіті, маючи на увазі законопроєкт про стейблкоїни GENIUS та законопроекти про структуру ринку CLARITY, що розглядаються.