Uber розглядає використання стейблкоїнів для здешевлення міжнародних переказів

Компанія Uber перебуває на етапі вивчення можливостей використання стейблкоїнів для оптимізації своїх фінансових операцій. Керівництво вбачає у цій технології потенціал для значного скорочення витрат, пов'язаних із міжнародними грошовими переказами. Про це заявив генеральний директор Uber Дара Хосровшані під час Bloomberg Tech Summit в Сан-Франциско.

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Він підкреслив, що Uber вважає стейблкоїни одним із небагатьох прикладів криптовалют із чітким практичним застосуванням, що виходить за межі простого збереження капіталу.

«Ми все ще на етапі дослідження, я б сказав. Але я вважаю, що стейблкоїни є одним із найцікавіших для мене втілень криптовалюти, яке має практичну користь, окрім зберігання вартості», — зазначив Хосровшані.

На відміну від волатильних криптовалют, як-от біткоїн, стейблкоїни прив'язані до стабільних активів, наприклад, долара США, що робить їх надійним інструментом для фінансових операцій. Саме ця стабільність приваблює Uber.

У компанії наголошують, що для глобального бізнесу, який постійно переміщує кошти між країнами, створення ефективного механізму для скорочення витрат на міжнародні транзакції є пріоритетом.

«Я справді думаю, що стейблкоїни є досить перспективними, особливо для глобальних компаній, які переказують гроші по всьому світу. Це може створити для нас механізм, що суттєво знизить витрати на міжнародні грошові перекази. Тому це для нас надзвичайно цікаво, і ми обов'язково це вивчимо», — підсумував гендиректор Uber.

Хоча компанія ще не ухвалила остаточного рішення, її інтерес до стейблкоїнів свідчить про зростаючу тенденцію серед великих міжнародних корпорацій шукати шляхи використання блокчейн-технологій для підвищення ефективності та зменшення операційних витрат.

Нагадаємо

Законодавче регулювання стейблкоїнів у США наближається до фінального етапу. У травні профільний комітет Палати представників схвалив законопроєкт GENIUS і направив його на подальший розгляд.

Ключова мета цієї ініціативи — встановити чіткі правила діяльності для емітентів стейблкоїнів, щоб гарантувати безпеку та захист активів користувачів.