Uber розглядає використання стейблкоїнів для здешевлення міжнародних переказів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 червня 2025, 11:19

Uber розглядає використання стейблкоїнів для здешевлення міжнародних переказів

Компанія Uber перебуває на етапі вивчення можливостей використання стейблкоїнів для оптимізації своїх фінансових операцій. Керівництво вбачає у цій технології потенціал для значного скорочення витрат, пов'язаних із міжнародними грошовими переказами. Про це заявив генеральний директор Uber Дара Хосровшані під час Bloomberg Tech Summit в Сан-Франциско.

Компанія Uber перебуває на етапі вивчення можливостей використання стейблкоїнів для оптимізації своїх фінансових операцій.
Фото: скріншот з відео

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Він підкреслив, що Uber вважає стейблкоїни одним із небагатьох прикладів криптовалют із чітким практичним застосуванням, що виходить за межі простого збереження капіталу.

«Ми все ще на етапі дослідження, я б сказав. Але я вважаю, що стейблкоїни є одним із найцікавіших для мене втілень криптовалюти, яке має практичну користь, окрім зберігання вартості», — зазначив Хосровшані.

На відміну від волатильних криптовалют, як-от біткоїн, стейблкоїни прив'язані до стабільних активів, наприклад, долара США, що робить їх надійним інструментом для фінансових операцій. Саме ця стабільність приваблює Uber.

У компанії наголошують, що для глобального бізнесу, який постійно переміщує кошти між країнами, створення ефективного механізму для скорочення витрат на міжнародні транзакції є пріоритетом.

«Я справді думаю, що стейблкоїни є досить перспективними, особливо для глобальних компаній, які переказують гроші по всьому світу. Це може створити для нас механізм, що суттєво знизить витрати на міжнародні грошові перекази. Тому це для нас надзвичайно цікаво, і ми обов'язково це вивчимо», — підсумував гендиректор Uber.

Хоча компанія ще не ухвалила остаточного рішення, її інтерес до стейблкоїнів свідчить про зростаючу тенденцію серед великих міжнародних корпорацій шукати шляхи використання блокчейн-технологій для підвищення ефективності та зменшення операційних витрат.

Нагадаємо

Законодавче регулювання стейблкоїнів у США наближається до фінального етапу. У травні профільний комітет Палати представників схвалив законопроєкт GENIUS і направив його на подальший розгляд.

Ключова мета цієї ініціативи — встановити чіткі правила діяльності для емітентів стейблкоїнів, щоб гарантувати безпеку та захист активів користувачів.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами