Temu і Shein згортають діяльність у США — фокус на європейський ринок

Китайські платформи Temu та Shein змінюють фокус на європейський ринок через митну політику Дональда Трампа, що впливає на маркетплейси у США. Однак, попри зростання витрат на рекламу та збільшення продажів, вони можуть постати перед труднощами через європейські регуляторні вимоги, повідомляє CNBC.

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Що відомо

Ананд Кумар, заступник директора з досліджень Coresight Research в інтерв'ю CNBC розповів, що у міру посилення регуляторного та торгового тиску у США, Temu та Shein почали звертати більшу увагу на Європу та Велику Британію. Водночас обидві компанії одразу зіткнулися з регуляторними перешкодами, що перегукуються з перешкодами у США.

В Європейському союзі протягом останніх кількох тижнів було подано скарги як на Temu, так і на Shein, в яких їх звинувачують у несприятливій бізнес-тактиці. Заразом європейські регулятори готують новий фіксований збір у розмірі двох євро на раніше безмитні дрібні пакунки, на кшталт тих, що надсилають вже згадані маркетплейси.

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За словами експертів, нові зміни можуть мати негативний вплив на онлайн-платформи по аналогії зі закриттям пільгового тарифу на дрібні пакунки та новими митами у розмірі 54% у США.

«Запропонований ЄС митний збір у розмірі 2 євро — це більше, ніж незначна надбавка, це стратегічний регуляторний крок, спрямований на стримування неконтрольованого зростання наддешевої транскордонної електронної комерції, і він може змінити те, як такі платформи, як Shein і Temu, працюють в Європі протягом наступних 2−3 років», — каже Кумар.

Попри можливі виклики, обидві платформи збільшили витрати на рекламу в Європі, зокрема у Великій Британії та Франції.

Заразом, Consumer Edge відзначає, що споживчі витрати Temu у травні 2025 року у США впали на 36% у порівнянні з минулим роком, тоді як Shein впали на 13%. Однак в Європі тенденції протилежні — у травні витрати споживачів на Temu зросли на 63% в ЄС та 38% у Британії. Shein має 19% та 42% приріст відповідно.

Обидва маркетплейси продовжують використовувати імпульс для подальшого активного розвитку у регіоні. Shein і Temu не лише збільшують витрати на рекламу, а й розширюють складські можливості та тестують локалізовані бізнес-моделі.