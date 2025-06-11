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11 червня 2025, 10:47

Temu і Shein згортають діяльність у США — фокус на європейський ринок

Китайські платформи Temu та Shein змінюють фокус на європейський ринок через митну політику Дональда Трампа, що впливає на маркетплейси у США. Однак, попри зростання витрат на рекламу та збільшення продажів, вони можуть постати перед труднощами через європейські регуляторні вимоги, повідомляє CNBC.

Китайські платформи Temu та Shein змінюють фокус на європейський ринок через митну політику Дональда Трампа, що впливає на маркетплейси у США.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Ананд Кумар, заступник директора з досліджень Coresight Research в інтерв'ю CNBC розповів, що у міру посилення регуляторного та торгового тиску у США, Temu та Shein почали звертати більшу увагу на Європу та Велику Британію. Водночас обидві компанії одразу зіткнулися з регуляторними перешкодами, що перегукуються з перешкодами у США.

В Європейському союзі протягом останніх кількох тижнів було подано скарги як на Temu, так і на Shein, в яких їх звинувачують у несприятливій бізнес-тактиці. Заразом європейські регулятори готують новий фіксований збір у розмірі двох євро на раніше безмитні дрібні пакунки, на кшталт тих, що надсилають вже згадані маркетплейси.

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За словами експертів, нові зміни можуть мати негативний вплив на онлайн-платформи по аналогії зі закриттям пільгового тарифу на дрібні пакунки та новими митами у розмірі 54% у США.

«Запропонований ЄС митний збір у розмірі 2 євро — це більше, ніж незначна надбавка, це стратегічний регуляторний крок, спрямований на стримування неконтрольованого зростання наддешевої транскордонної електронної комерції, і він може змінити те, як такі платформи, як Shein і Temu, працюють в Європі протягом наступних 2−3 років», — каже Кумар.

Попри можливі виклики, обидві платформи збільшили витрати на рекламу в Європі, зокрема у Великій Британії та Франції.

Заразом, Consumer Edge відзначає, що споживчі витрати Temu у травні 2025 року у США впали на 36% у порівнянні з минулим роком, тоді як Shein впали на 13%. Однак в Європі тенденції протилежні — у травні витрати споживачів на Temu зросли на 63% в ЄС та 38% у Британії. Shein має 19% та 42% приріст відповідно.

Обидва маркетплейси продовжують використовувати імпульс для подальшого активного розвитку у регіоні. Shein і Temu не лише збільшують витрати на рекламу, а й розширюють складські можливості та тестують локалізовані бізнес-моделі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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