У травні ринок криптовалют зріс на 10,3%: новий максимум біткоїна і бум корпоративних резервів

У травні 2025 року зафіксовано подальше зростання крипторинку, посилення ролі біткоїна у корпоративних скарбницях, а також сплеск інтересу до DeFi і токенізованих активів реального світу. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на щомісячний аналітичний звіт Binance Research.

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Основні висновки

Крипторинок продемонстрував приріст на 10,3% у травні 2025 року, продовживши висхідний тренд квітня — попри макроекономічну напругу, пов’язану з торговельною політикою США.

Bitcoin оновив історичний максимум (близько $112 000), а ліквідації шортів на BTC та ETH перевищили $1 млрд — після новин про торговельну угоду між США та Великою Британією та призупинення тарифів з ЄС.

U.S. Spot Bitcoin ETF залучили $5,2 млрд чистих надходжень — найбільше з листопада 2024 року. ETF почали відігравати центральну роль у формуванні ціни, з лідерством BlackRock (IBIT) і відтоком $320 млн з GBTC (Grayscale).

Bitcoin — резервний актив нової доби

Висока волатильність не завадила Bitcoin досягти нового ATH. Зростаюча довіра з боку корпорацій і підтримка законодавства щодо стейблкоїнів у США та Гонконгу посилили позиції BTC як довгострокового хеджу проти інфляції.

Скарбниці публічних компаній у BTC:

809 100 BTC у 116 компаніях;

Усе більше фірм також обережно додають ETH, SOL і XRP до своїх портфелів.

ТОП-монети травня

Hyperliquid (HYPE) +78,5% : найпомітніше зростання місяця — завдяки очікуванням нового аірдропу, активним buyback'ам і рекордним прибуткам платформи. Обсяг торгів за добу сягнув $18,9 млрд, а Hyperliquid посіла п’яте місце серед глобальних платформ деривативів.

: найпомітніше зростання місяця — завдяки очікуванням нового аірдропу, активним buyback'ам і рекордним прибуткам платформи. Обсяг торгів за добу сягнув $18,9 млрд, а Hyperliquid посіла п’яте місце серед глобальних платформ деривативів. Ethereum (ETH) +43,9% : після слабкого квітня Ethereum відновився — оновлення Pectra і запуск казначейства Sharplink стали ключовими драйверами. Зростає довіра до ETH як до резервного активу в довгостроковій перспективі.

: після слабкого квітня Ethereum відновився — оновлення Pectra і запуск казначейства Sharplink стали ключовими драйверами. Зростає довіра до ETH як до резервного активу в довгостроковій перспективі. Dogecoin (DOGE) +12,9% : подача заявки на DOGE ETF від 21Shares і зростання кількості активних адрес на понад 500% активізували інтерес до монети. Ринок реагує з підвищеним інтересом.

: подача заявки на DOGE ETF від 21Shares і зростання кількості активних адрес на понад 500% активізували інтерес до монети. Ринок реагує з підвищеним інтересом. Bitcoin (BTC) +11,1% : новий історичний максимум — $111 970. Зростання підтримали спотові ETF і легалізація BTC-резервів у штатах Нью-Гемпшир і Аризона.

: новий історичний максимум — $111 970. Зростання підтримали спотові ETF і легалізація BTC-резервів у штатах Нью-Гемпшир і Аризона. BNB +10,1% : ключовим каталізатором став запуск стейблкоїна USD1, підтриманого Дональдом Трампом. Майже вся емісія — в мережі BNB Chain.

: ключовим каталізатором став запуск стейблкоїна USD1, підтриманого Дональдом Трампом. Майже вся емісія — в мережі BNB Chain. Solana (SOL) +9,3% : вихід інвестиційного проспекту на $1 млрд від Sol Strategies і поповнення DeFi-скарбниці ліквідним SOL. Інституції продовжують виявляти довіру до екосистеми Solana.

: вихід інвестиційного проспекту на $1 млрд від Sol Strategies і поповнення DeFi-скарбниці ліквідним SOL. Інституції продовжують виявляти довіру до екосистеми Solana. Tron (TRX) +9,2% : випуск USDT на $1 млрд допоміг Tron обігнати Ethereum за обсягом стейблкоїнів. Переваги низьких комісій і високої швидкості залучають нових користувачів.

: випуск USDT на $1 млрд допоміг Tron обігнати Ethereum за обсягом стейблкоїнів. Переваги низьких комісій і високої швидкості залучають нових користувачів. Cardano (ADA) +0,6% : стабільна, але малопомітна динаміка — без гучних новин чи проривів.

: стабільна, але малопомітна динаміка — без гучних новин чи проривів. XRP +0,5% : зростання на загальному тлі ринку, без значних змін у фундаменті.

: зростання на загальному тлі ринку, без значних змін у фундаменті. SUI -4,6%: єдина монета з негативною динамікою. Падіння пов’язане зі зломом протоколу Cetus і втратою $1,1 млн, що викликало занепокоєння щодо безпеки в екосистемі.

DeFi vs. Bitcoin: нове перетікання капіталу

Сектор DeFi зріс на 19,0%, що перевищило прибутковість навіть Bitcoin. Основні фактори:

нові продукти й протоколи;

зростаючі можливості прибутковості (yield opportunities);

позитивна динаміка TVL та ротація капіталу з інших секторів.

Сегменти Gaming та Layer 2 показали негативну динаміку — попри загальний позитив на ринку.

RWA: токенізовані активи реального світу б’ють рекорди

У першому півріччі 2025 року ринок токенізованих реальних активів (Real World Assets, RWA) виріс на 260%, досягнувши $23 млрд. Основу ринку формують:

Приватне кредитування — 58%;

Державні облігації США — 34%.

З огляду на стабілізацію нормативної бази, очікується подальше зростання цього сегмента та збільшення участі інституційних гравців.