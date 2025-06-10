У травні 2025 року зафіксовано подальше зростання крипторинку, посилення ролі біткоїна у корпоративних скарбницях, а також сплеск інтересу до DeFi і токенізованих активів реального світу. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на щомісячний аналітичний звіт Binance Research.
У травні ринок криптовалют зріс на 10,3%: новий максимум біткоїна і бум корпоративних резервів
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Основні висновки
Крипторинок продемонстрував приріст на 10,3% у травні 2025 року, продовживши висхідний тренд квітня — попри макроекономічну напругу, пов’язану з торговельною політикою США.
Bitcoin оновив історичний максимум (близько $112 000), а ліквідації шортів на BTC та ETH перевищили $1 млрд — після новин про торговельну угоду між США та Великою Британією та призупинення тарифів з ЄС.
U.S. Spot Bitcoin ETF залучили $5,2 млрд чистих надходжень — найбільше з листопада 2024 року. ETF почали відігравати центральну роль у формуванні ціни, з лідерством BlackRock (IBIT) і відтоком $320 млн з GBTC (Grayscale).
Bitcoin — резервний актив нової доби
Висока волатильність не завадила Bitcoin досягти нового ATH. Зростаюча довіра з боку корпорацій і підтримка законодавства щодо стейблкоїнів у США та Гонконгу посилили позиції BTC як довгострокового хеджу проти інфляції.
Скарбниці публічних компаній у BTC:
- 809 100 BTC у 116 компаніях;
- Усе більше фірм також обережно додають ETH, SOL і XRP до своїх портфелів.
ТОП-монети травня
- Hyperliquid (HYPE) +78,5%: найпомітніше зростання місяця — завдяки очікуванням нового аірдропу, активним buyback'ам і рекордним прибуткам платформи. Обсяг торгів за добу сягнув $18,9 млрд, а Hyperliquid посіла п’яте місце серед глобальних платформ деривативів.
- Ethereum (ETH) +43,9%: після слабкого квітня Ethereum відновився — оновлення Pectra і запуск казначейства Sharplink стали ключовими драйверами. Зростає довіра до ETH як до резервного активу в довгостроковій перспективі.
- Dogecoin (DOGE) +12,9%: подача заявки на DOGE ETF від 21Shares і зростання кількості активних адрес на понад 500% активізували інтерес до монети. Ринок реагує з підвищеним інтересом.
- Bitcoin (BTC) +11,1%: новий історичний максимум — $111 970. Зростання підтримали спотові ETF і легалізація BTC-резервів у штатах Нью-Гемпшир і Аризона.
- BNB +10,1%: ключовим каталізатором став запуск стейблкоїна USD1, підтриманого Дональдом Трампом. Майже вся емісія — в мережі BNB Chain.
- Solana (SOL) +9,3%: вихід інвестиційного проспекту на $1 млрд від Sol Strategies і поповнення DeFi-скарбниці ліквідним SOL. Інституції продовжують виявляти довіру до екосистеми Solana.
- Tron (TRX) +9,2%: випуск USDT на $1 млрд допоміг Tron обігнати Ethereum за обсягом стейблкоїнів. Переваги низьких комісій і високої швидкості залучають нових користувачів.
- Cardano (ADA) +0,6%: стабільна, але малопомітна динаміка — без гучних новин чи проривів.
- XRP +0,5%: зростання на загальному тлі ринку, без значних змін у фундаменті.
- SUI -4,6%: єдина монета з негативною динамікою. Падіння пов’язане зі зломом протоколу Cetus і втратою $1,1 млн, що викликало занепокоєння щодо безпеки в екосистемі.
DeFi vs. Bitcoin: нове перетікання капіталу
Сектор DeFi зріс на 19,0%, що перевищило прибутковість навіть Bitcoin. Основні фактори:
- нові продукти й протоколи;
- зростаючі можливості прибутковості (yield opportunities);
- позитивна динаміка TVL та ротація капіталу з інших секторів.
Сегменти Gaming та Layer 2 показали негативну динаміку — попри загальний позитив на ринку.
RWA: токенізовані активи реального світу б’ють рекорди
У першому півріччі 2025 року ринок токенізованих реальних активів (Real World Assets, RWA) виріс на 260%, досягнувши $23 млрд. Основу ринку формують:
- Приватне кредитування — 58%;
- Державні облігації США — 34%.
З огляду на стабілізацію нормативної бази, очікується подальше зростання цього сегмента та збільшення участі інституційних гравців.
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