Україна зменшила квоти на експорт цукру та м’яса птиці до ЄС

Кабмін затвердив зміни до постанови щодо обсягів цьогорічних квот на експорт до Європейського Союзу цукру та м’яса птиці. Про це йдеться у постанові № 664 від 6 червня.

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Деталі

Як зазначається в постанові, оновлений розмір експортної квоти на цукор становить майже 11,0075 тис. т.

При цьому ліцензування експорту цукру згідно із затвердженою квотою запроваджується до 5 серпня 2025 року. Обсяг цієї квоти розподіляється Міністерством аграрної політики та продовольства між експортерами цукру пропорційно фактичним обсягам його експорту до ЄС за перших п’ять місяців цього року.

Квоту на м’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зокрема курей свійських, качок, гусей, цесарок, визначено у 51,061 тис. т.

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Крім того, оновлено квоту на експорт в ЄС м’яса та їстівних субпродуктів індиків — 1 439 т.

Ліцензування експорту м’яса свійської птиці та індиків діятиме до 31 грудня 2025 року. Загальна квота становить 30 тис. т до 30 вересня та 22,5 тис. т — з 1 жовтня до кінця цього року. Розподіл квот так само здійснює Мінагрополітики між експортерами пропорційно їхньому фактичному експорту до ЄС за перших чотири місяці 2025 року.

Резервний обсяг квоти на м'ясо птиці (1 071 т) розподіляється між експортерами, які не здійснювали експорту цієї продукції за 4 місяці 2025 року.