Мережа біткоїна зафіксувала найнижчу активність за 19 місяців, Strategy купила 1045 BTC: що нового

Strategy купила 1045 BTC за понад $110 мільйонів

Співзасновник Strategy (раніше MicroStrategy) Майкл Сейлор заявив, що з 2 по 8 червня 2025 року компанія проінвестувала $110,2 млн на придбання 1045 біткоїнів. Кількість BTC на балансі компанії досягла 582 000.

Загальна сума витрат на придбання першої криптовалюти становить $40,79 млрд при середній вартості $70 086 за 1 BTC. Вартість 582 000 BTC оцінюється у понад $63,56 млрд. На момент написання новини ціна біткоїна знаходиться на рівні $109 217.

Кошти для цієї покупки були залучені через дві програми продажу акцій — STRK та STRF, у межах яких компанія реалізувала акцій на суму понад $112 млн:

STRK: продано 626 639 акцій серії A і отримано $66,4 млн чистого прибутку;

STRF: продано 432 679 акцій серії A з прибутком $45,8 млн.

Сейлор відмітив, що дохідність компанії від купівлі першої криптовалюти з початку 2025 року становила 17,1%.

Мережа біткоїна зафіксувала найнижчу активність за 19 місяців

Семиденне ковзне середнє (7DMA) обсягу транзакцій у біткоїн-мережі досягло найнижчого рівня за останні 19 місяців — лише близько 317 000 транзакцій на день. Це найменший показник з жовтня 2023 року, коли кількість транзакцій опускалася до 269 000. Про це повідомляє The Block.

Попри те, що курс першої криптовалюти залишається поблизу історичних максимумів, активність у блокчейні суттєво знизилася.

1 червня 2025 року було зафіксовано всього 256 072 транзакцій, згідно з даними Ychart.

На тлі зниження активності, деякі майнери почали включати транзакції з комісіями нижче стандартного порогу в 1 сат/vB — мінімального рівня для ретрансляції у Bitcoin Core.

Тижневий приплив капіталу в криптофонди скоротився до $224 мільйонів

У період з 2 по 6 червня 2025 року чистий приплив капіталу в криптофонди склав $224 млн. Про це свідчать дані CoinShares. Експерти пояснили це тим, що інвестори чекають рішення Федеральної резервної системи США (ФРС) щодо процентної ставки.

У розрізі активів за припливом коштів лідирує Ethereum — $295,4 млн. За продуктами на базі біткоїна другий тиждень поспіль зафіксовано відтік, на $56,5 млн.

Серед постачальників, як і раніше, лідирує компанія iShares, приплив капіталу в продукти якої за тиждень склав $330 млн. Позитивною динамікою відзначилися також Bitwise і 21Shares, інші — негативною.

За країнами позицію лідера, як і раніше, утримують США — $175 млн. За ними слідують Німеччина, Швейцарія, Канада та Австралія. Незначний відтік інвестицій спостерігався в Бразилії та Гонконзі. В останньому випадку це призвело до кінця рекордного за тривалістю припливу коштів.

Тижневий приплив капіталу у спотові Ethereum-ETF перевищив $280 млн

У період з 2 по 6 червня 2025 року біржові фонди на базі Ethereum продовжили залучати кошти вже четвертий тиждень поспіль. Сума отриманих інвестицій склала $281,07 млн.

В сегменті спотових Ethereum-ETF приплив коштів був наступним:

ETHA від BlackRock — $249,15 млн;

ETH від Grayscale — $25,2 млн;

FETH від Fidelity — $3,73 млн;

EZET від Franklin Templeton — $2,99 млн.

В інших пʼяти фондах — ETHE, ETHW, ETHV, CETH та QETH — рух коштів не зафіксований.

Сектор спотових біткоїн-ETF зафіксував другий тиждень поспіль відтоку інвестицій. Сума становила $128,81 млн. Про це свідчать дані SoSoValue.

За даними платформи, за 2−6 червня негативний рух капіталу спостерігався у пʼяти фондах, розподіл яких виглядає наступним чином:

FBTC — $167,72 млн;

GBTC — $40,57 млн;

ARKB — $24,54 млн;

BTCO — $12,2 млн;

BTC — $0,397 млн.

Приплив капіталу зафіксували наступні фонди:

IBIT — $81 млн;

HODL — $19,66 млн;

BITB — $12,94 млн;

BRRR — $3,01 млн.

Своєю чергою, три ETF — BTCW, EZBC та DEFI — не отримали кошти під управління.

На ринку Гонконгу спостерігався відтік капіталу на 85,26 BTC зі спотових біткоїн-фондів, але надходження у сектор Ethereum-ETF становили 306,66 ETH.