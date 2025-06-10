У минулому місяці український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів. Про це пише «Мінфін» з посиланням на «Укравтопром».
10 червня 2025, 11:58
В Україні на 40% зросли продажі вживаних електромобілів
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Деталі
Відносно травня минулого року попит на імпортовані електромобілі з пробігом збільшився на 40%. Середній вік таких авто становив — 5 років.
Усього з початку року українці придбали понад 20,6 тис. імпортованих електромобілів з пробігом, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Топ-10 моделей
- Tesla Model Y — 544 од.;
- Nissan Leaf — 515 од.;
- Tesla Model 3 — 467 од.;
- Kia Niro EV — 322 од.;
- Hyundai Kona Electric — 265 од.;
- Chevrolet Bolt — 218 од.;
- VW e-Golf — 211 од.;
- Renault Zoe — 204 од.;
- Tesla Model S — 180 од.;
- Audi E-Tron Sportback — 131 од.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 11
А це зменшення споживання нафти (і доходів нафтових країн), економія на імпорті бензину та в цілому кращий платіжний баланс. На додачу, локальна екологія явно в плюсі — смогу під нашими вікнами поменшає.
А статистика говорить сама за себе.
Загальний імпорт вживаних машин — 22 тис, загальний ріст на 14% за рік, ріст електро — 40%.
Найбільшу частку серед них зайняли бензинові авто — 48%. Частка електромобілів сягнула 22%, дизельних — 21%, гібридів — 6%, машин з ГБО — 3%.
Чистих електичок вже більше, ніж дизельних. І лише в два рази менше за бензинові. Тенденції у порівнянні з минулими роками бачите?