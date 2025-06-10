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10 червня 2025, 11:58

В Україні на 40% зросли продажі вживаних електромобілів

У минулому місяці український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів. Про це пише «Мінфін» з посиланням на «Укравтопром».

У минулому місяці український автопарк поповнили понад 4,7 тис.
Фото: ecofactortech.com

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Деталі

Відносно травня минулого року попит на імпортовані електромобілі з пробігом збільшився на 40%. Середній вік таких авто становив — 5 років.

Усього з початку року українці придбали понад 20,6 тис. імпортованих електромобілів з пробігом, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Топ-10 моделей

  • Tesla Model Y — 544 од.;
  • Nissan Leaf — 515 од.;
  • Tesla Model 3 — 467 од.;
  • Kia Niro EV — 322 од.;
  • Hyundai Kona Electric — 265 од.;
  • Chevrolet Bolt — 218 од.;
  • VW e-Golf — 211 од.;
  • Renault Zoe — 204 од.;
  • Tesla Model S — 180 од.;
  • Audi E-Tron Sportback — 131 од.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+15
MAXAOH
MAXAOH
10 червня 2025, 12:21
#
И что?)
+
0
neverice
neverice
10 червня 2025, 13:14
#
Значить люди все більше довіряють «електричкам». Навіть в такі складні часи.
А це зменшення споживання нафти (і доходів нафтових країн), економія на імпорті бензину та в цілому кращий платіжний баланс. На додачу, локальна екологія явно в плюсі — смогу під нашими вікнами поменшає.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
10 червня 2025, 14:03
#
Я бы сказал, что нищеброды пытаются экономить и ведутся на этот бред) А по поводу экологии, ты бы молчал и не показывал бы свою отсталость!
+
0
neverice
neverice
10 червня 2025, 14:56
#
Слабенько і не аргументовано. Стиль повідомлення в цілому говорить про вашу здатність до аналізу та важливість вашої, так би мовити, думки.
А статистика говорить сама за себе.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
10 червня 2025, 14:57
#
И какая статистика? А ну включи мозг (если есть) и процент от нормальных машин посчитай! Или сложно, много бУкав?)
+
0
neverice
neverice
10 червня 2025, 15:10
#
Легко, хоча ви того і не варті.
Загальний імпорт вживаних машин — 22 тис, загальний ріст на 14% за рік, ріст електро — 40%.
Найбільшу частку серед них зайняли бензинові авто — 48%. Частка електромобілів сягнула 22%, дизельних — 21%, гібридів — 6%, машин з ГБО — 3%.
Чистих електичок вже більше, ніж дизельних. І лише в два рази менше за бензинові. Тенденції у порівнянні з минулими роками бачите?
+
0
MAXAOH
MAXAOH
10 червня 2025, 15:34
#
А ты про новые автомобили не забыл, интеллектуал? И то, что в Европе «борются» с дизелем и они стал дороже, да пошел перекос в сторону электричек среди б/у. Но это не значит, что их больше чем дизельных машин в Украине! Их в целом не много, от общей массы. Адекватные люди их не покупают) Так что, теслу за 20 тыс.$ будешь брать, Л.Ш,РА?)
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
10 червня 2025, 14:37
#
То ще покупці не знають в яких мікроволновках вони їздять і варяться)
+
0
MAXAOH
MAXAOH
10 червня 2025, 14:45
#
Это отдельная история! Их часто покупают, типа экономить, так у меня знакомый теслу 3 года назад купил за 40 тыс.$, а сейчас она стоит 20…
+
0
neverice
neverice
10 червня 2025, 14:48
#
Якщо ваш знайомий продає Теслу за 20, то хтось її купує за 20. І через 3 роки вона буде коштувати приблизно ті самі 20. Часи змінюються.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
10 червня 2025, 14:50
#
Ага, 200!!! Не хочешь купить, Л… Ш… РА?
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