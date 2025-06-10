В Україні на 40% зросли продажі вживаних електромобілів

У минулому місяці український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів. Про це пише « Мінфін » з посиланням на «Укравтопром».

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Відносно травня минулого року попит на імпортовані електромобілі з пробігом збільшився на 40%. Середній вік таких авто становив — 5 років.

Усього з початку року українці придбали понад 20,6 тис. імпортованих електромобілів з пробігом, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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