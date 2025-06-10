У США інфляційні очікування населення у травні знизилися до 3,2%

Інфляційні очікування американського населення на найближчий рік у травні знизилися до 3,2% з 3,6% у квітні, показало опитування , проведене Федеральним резервним банком Нью-Йорка.

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Деталі

Продовольча інфляція за рік очікується на рівні 5,5% замість 5,1% місяцем раніше. Це максимум із жовтня 2023 року.

Зростання цін на бензин прогнозується споживачами на рівні 2,7% проти 3,5% у квітні, житла — 3% проти 3,3%.

Загальні інфляційні очікування на найближчі три роки знизилися минулого місяця до 3% із 3,2%, п'ять років — до 2,6% із 2,7%.

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У середу стануть відомі дані про динаміку споживчих цін у США у травні.

За результатами опитування ФРБ Нью-Йорка, ймовірність зростання безробіття найближчого року тепер оцінюється в 40,8% проти 44,1% місяцем раніше. Частка тих, хто побоюється, залишитися без роботи в той же період скоротилася до 14,8% з 15,3%.

Очікування зростання ринку акцій підвищилися до 36,3% із 35,7% у квітні.

CNBC називає результати опитування ФРБ Нью-Йорка менш волатильними порівняно з опитуваннями університету Мічігану і Conference Board.