Інфляція у США у березні сповільнилася до 2,4%

У США у березні споживчі ціни (індекс CPI) збільшилися на 2,4% у річному вимірі. Зростання цін знизилося порівняно з лютневим 2,8%.

Середній прогноз аналітиків передбачав уповільнення інфляції до 2,6%, за даними Trading Economics.

Без урахування цін на продукти харчування та енергоносії інфляція становила 0,1% місяць до місяця. Аналітики чекали на показник на рівні 0,3%.

Річний базовий індекс інфляції становив у березні 2,8%, тоді як економісти прогнозували 3,0%.

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