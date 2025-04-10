У США у березні споживчі ціни (індекс CPI) збільшилися на 2,4% у річному вимірі. Зростання цін знизилося порівняно з лютневим 2,8%.
10 квітня 2025, 18:36
Інфляція у США у березні сповільнилася до 2,4%
Середній прогноз аналітиків передбачав уповільнення інфляції до 2,6%, за даними Trading Economics.
Без урахування цін на продукти харчування та енергоносії інфляція становила 0,1% місяць до місяця. Аналітики чекали на показник на рівні 0,3%.
Річний базовий індекс інфляції становив у березні 2,8%, тоді як економісти прогнозували 3,0%.
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Джерело: Мінфін
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