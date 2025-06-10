В Україні знизилися ціни на «молочку» в супермаркетах — Асоціація

Наприкінці травня в Україні знизилися ціни на основні молочні продукти. Це сталося через надлишок сирого молока, падіння закупівельних цін та збільшення імпорту сирів. Про це пише «Мінфін» з посиланням на Асоціацію виробників молока.

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За словами аналітика асоціації, Георгія Кухалейшвілі, за останній місяць в Україні не суттєво знизились ціни на молоко пастеризоване в плівці, кефір в пляшках та тетрапак, йогурт в пляшках та картонній тарі, вершкове масло, сири Гауда та Фета.

«Ймовірно, послаблення цін на молочні продукти відбулося внаслідок зниження закупівельних цін на молокосировину та появи на ринку його надлишків. Ціни на вітчизняні сири стримує збільшення пропозиції та споживання імпортних сирів на внутрішньому ринку, частка яких досягла 47%», — зазначив він.

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Як змінилися ціни на основні молочні продукти