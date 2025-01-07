Імпорт «молочки» в Україну в грудні сягнув рекордних $38,5 мільйона. Що імпортували найбільше

Обсяги імпорту молокопродуктів у грудні-2024 перевищили $38,5 млн, що є рекордним значенням, як мінімум, за останні три роки (2022−2024). Про це повідомляє експертно-аналітична служба Спілки молочних підприємств України.

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Що відомо

Попередній максимум (у вартісній оцінці) — на рівні близько $29 млн — фіксувався у довоєнному січні-2022 та у грудні-2023. Таким чином, обсяги імпорту «молочки» у грудні-2024 більш як на третину перевищили показник грудня-2023.

Який продукт імпортували найбільше

Найбільше зросли обсяги імпорту сирів — у грудні в Україні було ввезено (лише за офіційними оцінками) понад 5,34 тис. тонн сирів на суму близько $32 млн. Це на 43% більше за показник грудня-2023, коли було ввезено 3,73 тис. тонн сирів (попередній максимум). У липні-жовтні «стандартний» показник імпорту сирів в Україну складав близько 3 тис. тонн.

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Що з експортом «молочки»

Обсяги експорту «молочки» у грудні-2024 стрімко знизились у порівнянні із попередніми місяцями — до мінімуму з березня-2024. Якщо середній показник експорту цих товарів у червні-листопаді перевищував $20 млн, то у грудні він опустився нижче позначки у $16 млн.

Суттєво знизились обсяги експорту:

масла та молочних жирів (лише 44% від показника серпня та 68% — від показника листопада);

сирів (60% від показників жовтня-листопада).

Обсяги імпорту у вартісній оцінці у грудні-2024 у 2,4 рази перевищували обсяги експорту — це рекордне значення за період воєнного стану в Україні (попередній максимум фіксувався у грудні-2023 — тоді перевищення складало 2,15 рази).

Прогноз на січень

За прогнозами аналітиків, у січні-2025 негативний тренд у зовнішній торгівлі молокопродуктами збережеться — обсяги імпорту суттєво переважатимуть відповідні показники експорту.