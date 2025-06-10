Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на дев'ять копійок

Національний банк України встановив на 10 червня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4919 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 9 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк 10 червня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,37 грн (на 9 червня курс було встановлено на рівні 47,27 грн). Європейська валюта подорожчала на 10 копійок.

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