Національний банк України встановив на 10 червня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4919 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 9 копійок.
10 червня 2025, 8:00
Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на дев'ять копійок
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Валютний ринок
Нацбанк 10 червня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,37 грн (на 9 червня курс було встановлено на рівні 47,27 грн). Європейська валюта подорожчала на 10 копійок.
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Джерело: Мінфін
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